Szokatlan, hatkerekű mikrobuszt épített a Lexus

A luxusautók a jövőben nem limuzinformájúak lesznek a japán prémiummárka szerint, a gyártó ezért újraértelmezte zászlóshajóját a tokiói autószalonra.

2025. 11. 04. 7:49
Forrás: Lexus
A Lexus egyszerűen csak az LS Concept nevet adta a merész tanulmányának, amely egy futurisztikus buszlimuzin két tolóajtóval, három tengellyel, négy hátsó üléssel és hat kerékkel. A szokatlan luxusautó a márka formanyelvének és a Toyota-csoporton belüli pozicionálásának drámai változásait is előrevetíti. Úgy látszik, a Lexus nem hagyományos formájú utódot akar készíteni a nemsokára nyugdíjba vonuló négyajtós, limuzin formájú LS-nek.

Lexus LS Concept
Fotó: Lexus

Ugyan a Lexus 2020-ban már bemutatott egy luxus egyterűt (LM), de az új LS koncepcióautó egy még nagyobb és fényűzőbb csúcsmodellt vetít előre, amely a fölött foglalna helyet. 

A hatkerekes elrendezést a nagyobb belső tér miatt választották

(a hátsó tengelyen kisebb kerekeket használva), mert így minimalizálták a kerékjáratok által a padlólemezből elvett helyet. Az LS Concept esetében a tolóajtón keresztül egy olyan, csúcstechnikával teletömött, négyüléses luxusbarlangba nyer bebocsátást az ember, amely rugalmasan alakítható, és kiváló minőségű anyagokból van összeállítva, az oldalsó árnyékolók például bambuszból és fából készültek. 

Fotó: Lexus

Az elsősorban sofőrös autónak szánt tanulmányban hagyományos kormánykerék helyett egy szokatlan, szarvformájú kormány található, ami arra utal, hogy az egyterű a Lexus RZ-hez hasonlóan elektronikus „by wire” kormányzással van felszerelve. Körbeölelik a vezetőt a digitális kijelzők a minimalista műszerfalon, de az alapvető funkciókat nagy, vaskos fizikai gomboknak tűnő mini-érintőképernyőkön kell vezérelni.

Fotó: Lexus

Sajnos az LS Concept műszaki adatait, méreteit még nem hozta nyilvánosságra a Lexus, és hivatalosan azt sem jelezte, hogy tervezi-e a sorozatgyártását. Vélhetően a Toyota elektromos autókhoz tervezett e-TNGA moduláris architektúrájának egy változatát használja a tanulmány. 

Azért is fontos autó az LS Concept, mert a Lexus új formanyelve is ezen debütált.

Tojoda Akió, a Toyota-csoport elnöke korábban kérte a prémiummárka vezetőit, hogy hagyják el a jellegzetes, orsó alakú hűtőrácsdizájnt, mivel azt már képtelenség továbbfejleszteni. Ehelyett az orsómotívum itt az egész karosszériára át lett ültetve, az orr-részen például a nappali fények alkotják.

Fotó: Lexus

Sok autógyártó akart már a múltban hatkerekű autót gyártani, de a legtöbb a bonyolultsága miatt idejekorán elvetette a különleges koncepciót. A legemlékezetesebb példa az 1976-77-ig versenyzett Tyrrell P34 Forma–1-es autó, amelynek négy kereke volt elöl, és mind elfordult kanyarodás közben. Szintén említésre méltó a 2013–2015 között gyártott Mercedes-AMG G 63 6x6, amelynek viszont a Lexushoz hasonlóan hátul volt négy kereke, de nem a helykínálat, hanem a terepjáró-képesség javítása érdekében.

1/15 Lexus LS Concept

 

 

 

