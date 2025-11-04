Szokatlan, hatkerekű mikrobuszt épített a Lexus

A Lexus egyszerűen csak az LS Concept nevet adta a merész tanulmányának, amely egy futurisztikus buszlimuzin két tolóajtóval, három tengellyel, négy hátsó üléssel és hat kerékkel. A szokatlan luxusautó a márka formanyelvének és a Toyota-csoporton belüli pozicionálásának drámai változásait is előrevetíti. Úgy látszik, a Lexus nem hagyományos formájú utódot akar készíteni a nemsokára nyugdíjba vonuló négyajtós, limuzin formájú LS-nek.

Fotó: Lexus

Ugyan a Lexus 2020-ban már bemutatott egy luxus egyterűt (LM), de az új LS koncepcióautó egy még nagyobb és fényűzőbb csúcsmodellt vetít előre, amely a fölött foglalna helyet.

A hatkerekes elrendezést a nagyobb belső tér miatt választották

(a hátsó tengelyen kisebb kerekeket használva), mert így minimalizálták a kerékjáratok által a padlólemezből elvett helyet. Az LS Concept esetében a tolóajtón keresztül egy olyan, csúcstechnikával teletömött, négyüléses luxusbarlangba nyer bebocsátást az ember, amely rugalmasan alakítható, és kiváló minőségű anyagokból van összeállítva, az oldalsó árnyékolók például bambuszból és fából készültek.

Fotó: Lexus

Az elsősorban sofőrös autónak szánt tanulmányban hagyományos kormánykerék helyett egy szokatlan, szarvformájú kormány található, ami arra utal, hogy az egyterű a Lexus RZ-hez hasonlóan elektronikus „by wire” kormányzással van felszerelve. Körbeölelik a vezetőt a digitális kijelzők a minimalista műszerfalon, de az alapvető funkciókat nagy, vaskos fizikai gomboknak tűnő mini-érintőképernyőkön kell vezérelni.

Fotó: Lexus

Sajnos az LS Concept műszaki adatait, méreteit még nem hozta nyilvánosságra a Lexus, és hivatalosan azt sem jelezte, hogy tervezi-e a sorozatgyártását. Vélhetően a Toyota elektromos autókhoz tervezett e-TNGA moduláris architektúrájának egy változatát használja a tanulmány.

Azért is fontos autó az LS Concept, mert a Lexus új formanyelve is ezen debütált.

Tojoda Akió, a Toyota-csoport elnöke korábban kérte a prémiummárka vezetőit, hogy hagyják el a jellegzetes, orsó alakú hűtőrácsdizájnt, mivel azt már képtelenség továbbfejleszteni. Ehelyett az orsómotívum itt az egész karosszériára át lett ültetve, az orr-részen például a nappali fények alkotják.