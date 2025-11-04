Szokatlan, hatkerekű mikrobuszt épített a Lexus

A Lexus egyszerűen csak az LS Concept nevet adta a merész tanulmányának, amely egy futurisztikus buszlimuzin két tolóajtóval, három tengellyel, négy hátsó üléssel és hat kerékkel. A szokatlan luxusautó a márka formanyelvének és a Toyota-csoporton belüli pozicionálásának drámai változásait is előrevetíti. Úgy látszik, a Lexus nem hagyományos formájú utódot akar készíteni a nemsokára nyugdíjba vonuló négyajtós, limuzin formájú LS-nek.
Ugyan a Lexus 2020-ban már bemutatott egy luxus egyterűt (LM), de az új LS koncepcióautó egy még nagyobb és fényűzőbb csúcsmodellt vetít előre, amely a fölött foglalna helyet.
A hatkerekes elrendezést a nagyobb belső tér miatt választották
(a hátsó tengelyen kisebb kerekeket használva), mert így minimalizálták a kerékjáratok által a padlólemezből elvett helyet. Az LS Concept esetében a tolóajtón keresztül egy olyan, csúcstechnikával teletömött, négyüléses luxusbarlangba nyer bebocsátást az ember, amely rugalmasan alakítható, és kiváló minőségű anyagokból van összeállítva, az oldalsó árnyékolók például bambuszból és fából készültek.
Az elsősorban sofőrös autónak szánt tanulmányban hagyományos kormánykerék helyett egy szokatlan, szarvformájú kormány található, ami arra utal, hogy az egyterű a Lexus RZ-hez hasonlóan elektronikus „by wire” kormányzással van felszerelve. Körbeölelik a vezetőt a digitális kijelzők a minimalista műszerfalon, de az alapvető funkciókat nagy, vaskos fizikai gomboknak tűnő mini-érintőképernyőkön kell vezérelni.
Sajnos az LS Concept műszaki adatait, méreteit még nem hozta nyilvánosságra a Lexus, és hivatalosan azt sem jelezte, hogy tervezi-e a sorozatgyártását. Vélhetően a Toyota elektromos autókhoz tervezett e-TNGA moduláris architektúrájának egy változatát használja a tanulmány.
Azért is fontos autó az LS Concept, mert a Lexus új formanyelve is ezen debütált.
Tojoda Akió, a Toyota-csoport elnöke korábban kérte a prémiummárka vezetőit, hogy hagyják el a jellegzetes, orsó alakú hűtőrácsdizájnt, mivel azt már képtelenség továbbfejleszteni. Ehelyett az orsómotívum itt az egész karosszériára át lett ültetve, az orr-részen például a nappali fények alkotják.