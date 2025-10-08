Utód nélkül szűnik meg az a Lexus-modell, amellyel elindult a márka 36 évvel ezelőtt

Régóta suttogták, mostanra viszont hivatalos lett: a Lexus LS pályafutása a 2026-os modellévvel véget ér.

A döntést az eladások visszaesésével indokolja a gyártó,

a forgalomcsökkenés komplex okokra vezethető vissza, az ötödik generáció elhibázott négyajtós kupé koncepciójától és a szabadidő-autók térnyerésétől kezdve a kínai márkák feltörésén át a globális gazdasági állapotokig.

1989 januárjában volt a világpremierje a V8-as motorral hajtott Lexus LS400-nak, a gyártása 1989 májusában indult el. Forrás: Lexus

A Lexus a legnagyobb piacán, Észak-Amerikában egy limitált kiadással int búcsút a modellnek, amely 1989-ben megteremtette a legendát. Ez a limitált széria mindössze 250 példányban lesz elérhető, egyetlen hajtásláncopcióval, egyetlen – méghozzá vadonatúj – színkombinációban, feláras opciók nélkül, ráadásul kizárólagosan: mostantól ez az egyetlen kivitel alkotja a modell kínálatát, és amikor elfogy, vele együtt az LS is távozik.

Nem jött be a vevőknek az ötödik generáció négyajtós kupékra hajazó stílusa, egyszerűen nem fogyott elég az utolsó LS-ből. Forrás: Lexus

A Lexus LS 500 AWD Heritage Edition frissen kifejlesztett Ninety Noir fekete fényezéssel kerül forgalomba, amely a sötétszürke keréktárcsákkal kellőképpen méltóságteljes öltözet a luxuslimuzin utolsó útjára. Hasonlóképpen stílusos az utastér Rioja Red piros színe –

ezt a merész árnyalatot az LS még soha nem alkalmazta.

A beltér számos pontján találkozunk az erre az alkalomra megtervezett LS Heritage Edition emblémával, a fabetétek pedig különleges mintázattal hívják fel magukra a figyelmet. Alapfelszerelés többek között a napfénytető, a 360 fokos kamerarendszer, a fűthető és szellőztethető első és a fűthető hátsó ülések, a biztonsági öv bekötését megkönnyítő, motoros emelőfunkció, valamint a 23 hangszórós, 2400 wattos Mark Levinson hifi.

Ízlésesen merész a vörös bőrkárpit, de a belső téren már érződik a kor, az LS ötödik generációja ugyanis már nyolcéves. Forrás: Lexus

A 3,4 literes, V6-os turbómotor legnagyobb teljesítménye 422 lóerő, a maximális forgatónyomatéka hatszáz Nm. Sem a hátsókerék-hajtású változat, sem az öntöltő hibrid opció nem kapható mostantól: az előbbi ugyanezekkel a teljesítményadatokkal rendelkezett, míg a 3,5 literes, V6-os szívómotor köré épülő hibrid rendszerteljesítménye 359 lóerő volt.

Az utóbbi években érezhető volt, hogy a Lexus egyre kisebb hangsúlyt fektet a zászlóshajójára, az LS-re, aminek az oka könnyen lehetett az, hogy a Toyota-csoport hamarosan egy, a Lexusnál is fényűzőbb márkát vezet be a nemzetközi piacokra, és az LS házon belüli konkurenciát jelenthetett volna ennek a projektnek.