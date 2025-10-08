autós hírLexusLexus LS

Utód nélkül szűnik meg az a Lexus-modell, amellyel elindult a márka 36 évvel ezelőtt

A 2026-os modellév után nincs tovább, befejeződik a zászlóshajó gyártása. Limitált emlékszériaként értékesítik az utolsó darabokat.

2025. 10. 08. 13:25
1989-ben nagy szenzáció volt az LS400, amely minőségben a Mercedes S-osztályt is verte Forrás: Lexus
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Régóta suttogták, mostanra viszont hivatalos lett: a Lexus LS pályafutása a 2026-os modellévvel véget ér. 

A döntést az eladások visszaesésével indokolja a gyártó,

a forgalomcsökkenés komplex okokra vezethető vissza, az ötödik generáció elhibázott négyajtós kupé koncepciójától és a szabadidő-autók térnyerésétől kezdve a kínai márkák feltörésén át a globális gazdasági állapotokig. 

1989 januárjában volt a világpremierje a V8-as motorral hajtott Lexus LS400-nak, a gyártása 1989 májusában indult el. Forrás: Lexus

A Lexus a legnagyobb piacán, Észak-Amerikában egy limitált kiadással int búcsút a modellnek, amely 1989-ben megteremtette a legendát. Ez a limitált széria mindössze 250 példányban lesz elérhető, egyetlen hajtásláncopcióval, egyetlen – méghozzá vadonatúj – színkombinációban, feláras opciók nélkül, ráadásul kizárólagosan: mostantól ez az egyetlen kivitel alkotja a modell kínálatát, és amikor elfogy, vele együtt az LS is távozik.

Lexus LS
Nem jött be a vevőknek az ötödik generáció négyajtós kupékra hajazó stílusa, egyszerűen nem fogyott elég az utolsó LS-ből. Forrás: Lexus

A Lexus LS 500 AWD Heritage Edition frissen kifejlesztett Ninety Noir fekete fényezéssel kerül forgalomba, amely a sötétszürke keréktárcsákkal kellőképpen méltóságteljes öltözet a luxuslimuzin utolsó útjára. Hasonlóképpen stílusos az utastér Rioja Red piros színe – 

ezt a merész árnyalatot az LS még soha nem alkalmazta.

A beltér számos pontján találkozunk az erre az alkalomra megtervezett LS Heritage Edition emblémával, a fabetétek pedig különleges mintázattal hívják fel magukra a figyelmet. Alapfelszerelés többek között a napfénytető, a 360 fokos kamerarendszer, a fűthető és szellőztethető első és a fűthető hátsó ülések, a biztonsági öv bekötését megkönnyítő, motoros emelőfunkció, valamint a 23 hangszórós, 2400 wattos Mark Levinson hifi.

Lexus LS
Ízlésesen merész a vörös bőrkárpit, de a belső téren már érződik a kor, az LS ötödik generációja ugyanis már nyolcéves. Forrás: Lexus

A 3,4 literes, V6-os turbómotor legnagyobb teljesítménye 422 lóerő, a maximális forgatónyomatéka hatszáz Nm. Sem a hátsókerék-hajtású változat, sem az öntöltő hibrid opció nem kapható mostantól: az előbbi ugyanezekkel a teljesítményadatokkal rendelkezett, míg a 3,5 literes, V6-os szívómotor köré épülő hibrid rendszerteljesítménye 359 lóerő volt. 

Az utóbbi években érezhető volt, hogy a Lexus egyre kisebb hangsúlyt fektet a zászlóshajójára, az LS-re, aminek az oka könnyen lehetett az, hogy a Toyota-csoport hamarosan egy, a Lexusnál is fényűzőbb márkát vezet be a nemzetközi piacokra, és az LS házon belüli konkurenciát jelenthetett volna ennek a projektnek.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekészaki áramlat 2.

Az ukrán terrorista is megússza

Bayer Zsolt avatarja

Most kötik a Tusk–Merz–Von der Leyen paktumot a legsötétebb bűnök alóli felmentésre és Európa tönkretételére.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu