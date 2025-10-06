autós hírToyota Century SUVToyota CenturyToyota

Új autómárkát készül világszerte bevezetni a Toyota

A Lexus fölé pozicionált, eddig kizárólag a japán piacon elérhető luxusbrand globális színrelépése már a küszöbön van.

2025. 10. 06. 13:47
Century SUV-ok a Sanghaji Autószalonon Fotó: Gulyás Péter
Egy friss kedvcsináló kampány és Akio Toyoda elnök nyilatkozatai arra utalnak, hogy a vállalat új, harmadik szintet készül bevezetni termékhierarchiájába a Toyota és a Lexus fölé. Ha elképzelünk magunk elé egy piramist, akkor az alsó, legszélesebb harmad a Toyota palettája, de itt található az Európából már kivonult kisautó-specialista, a Daihatsu is. Erre a biztos alapra épült rá a Lexus, amely kevesebb modellt kínál, s ezek a magasabb minőségre a prémiumérzésre fókuszálnak. A most körvonalazódó stratégia szerint 

a harmadik szintet, a piramis csúcsát a Century jelenti majd.

 Olyan márka lesz, amely az ultraluxus kategóriát képviseli; így a Bentley, a Rolls-Royce és a Maybach riválisa lesz.

Toyota Century
Fotó: Gulyás Péter

Az első Century limuzin 1967-ben debütált, és azóta mindössze két teljes generációváltáson ment keresztül: először 1997-ben, másodszor 2017-ben újult meg alapjaiban, ami jól mutatja a Toyota filozófiáját. A típus mindig is a japán elit – diplomaták, vállalatvezetők és a császári család – kiváltságos járműve, a Toyota gyártási kompetenciájának és szemléletének legtisztább megtestesítője volt. 

Kivétel nélkül kézzel készülnek

a Century modellek, kizárólag Japánban állítják őket elő, és mind technológiai, mind esztétikai szempontból a Toyota mérnöki tudásának csúcsát képviselik.

Toyota Century
V8-as öntöltő hibrid hajtása van a hét éve gyártásban lévő Century szedánnak
Fotó: Toyota

A 2023-ban bemutatott Century SUV (fönt), azaz a márka második modellje már egyértelműen jelezte, hogy a márka készen áll új kategóriák meghódítására. Ez a modell a Rolls-Royce Cullinan japán megfelelőjeként született meg, exkluzív négyszemélyes kabinnal, tolóajtókkal, turbós V6-os hibrid hajtással és GRMN sportváltozattal. A legfrissebb hírek szerint a Century kínálata tovább bővülhet. Új modllekre számíthatunk – például kétajtós kupé vagy luxus egyterű is csatlakozhat a választékhoz.

Toyota Century
Fotó: Toyota

A Toyota ízelítő kampánya és a közelgő, október 13-i leleplezés a Tokiói Autókiállítás (Japan Mobility Show) előtt azt sugallja, hogy a Toyota nemcsak a Century palettáját, hanem a márka szerepét is új szintre emeli. A marketingkampányban a Century címere ott látható a Toyota, a Lexus, a Gazoo Racing és a Daihatsu emblémája mellett,  Tojoda Akio pedig hangsúlyozta: „a Century a középpontban van.” Ez az üzenet sokak szerint annak az előhírnöke, hogy a Century önálló, globálisan bevezetett márka lesz, hasonlóan ahhoz, ahogyan a Lexus indult három évtizeddel ezelőtt.

Toyota Century
A Rolls-Royce Phantom japán vetélytársa a Century szedánja
Fotó: Gulyás Péter

Ha ez tényleg igaz, akkor a Century a luxusautók mezőnyben bizonyít majd azokon a globális piacokon, ahol a sofőrös használat, a teljes személyre szabhatóság és a kézműves kivitel magától értetődő. Vélhetően a luxusmárka gyártási volumene alacsony marad, így megmarad az exkluzivitás, ami ebben a kategóriában alapfeltétel.

 

