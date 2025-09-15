autós hírLexuslexus is

Megújul a Lexus egyetlen megmaradt sportszedánja

Már 12 éve gyártják a harmadik generációs IS-t, de a japán prémiumgyártó most egy újabb frissítést hajtott végre rajta a nyugdíjazás helyett. Sajnos a V8-as benzinestől Amerikában is el kell búcsúzni.

2025. 09. 15. 11:20
Az átrajzolt orr-rész stílusa a legújabb Lexusokét idézi Forrás: Lexus
Az 1998 óta létező, eddig három generációt megért Lexus IS széria eddig világszerte több mint egymillió példányban talált gazdára. Különösen az Egyesült Államokban, Ausztráliában és Ázsiában népszerű a kompakt méretű, hátsókerék-meghajtású négyajtós, de Európában is stabil rajongótáborra tett szert, pedig a 2013-ban bemutatott harmadik generációját itt csak az első ráncfelvarrás lejárati idejéig, 2020-ig forgalmazták. 

Az első IS-generáció az ezüst hátsó lámpájával, a kronográf stílusú műszeregységével, a sorhatos motorjával és a választható kombi karosszériájával vált legendává, a második generációhoz már izmos V8-as benzines (IS F), takarékos dízel hajtáslánc (IS 220d) is elérhető volt, a harmadik sorozat pedig az eleinte szokatlan dizájn, az öntöltő hibrid hajtás (IS 300h), a turbós benzines és a V8-as szívómotor (IS 500) késői visszatérése miatt lett emlékezetes.

Lexus IS
Fekete felniket, légterelőt és diffúzort kap az F-Sport kivitel
Fotó: Lexus

Az utóbbi években azonban már keringtek hírek arról, hogy a Lexus búcsút int az IS-nek. A piaci trendek a szabadidő-autók felé tolódtak, a belső égésű motorok jövője a politikai nyomás hatására bizonytalanná vált, és a márka több piacon meg is szüntette a modell forgalmazását. Mindezek ellenére a japán gyártó most világossá tette: a harmadik generációs, 2013-ban bemutatott IS nem csupán marad, hanem 

friss erővel és lendülettel kezdi meg a 2026-os modellévet egy harmadik (!) ráncfelvarrás után.

Lexus IS
Valószínűleg az anyagminőségbe és az összeszerelésbe is nehéz belekötni
Fotó: Lexus

A 2026-os IS új, elektromos szervókormányt kapott változó áttétellel: ez közvetlenebb és pontosabb reakciókat garantál a jobb vezetési élmény érdekében. Van újdonság a futóműben is, az új adaptív lengéscsillapítók négyszer gyorsabban reagálnak, mint korábban, így 

nemcsak a stabilitás fokozódott, hanem a kényelem is javult.

A hajtásláncok viszont változatlanok maradtak, a 223 lóerős IS 300h hibrid és a 311 lóerős IS 350 továbbra is rendelkezésre áll, utóbbi összkerékhajtással is. Szomorú hír ugyanakkor, hogy az IS 500 és vele a szép hangú, 472 lóerős V8-as végleg elbúcsúzott a magas emissziója miatt.

Lexus IS
A Prominence nevű, napkitörések ihlette belső színvilág is új a piros bőrkárpittal
Fotó: Lexus

Szélesebbnek és alacsonyabbnak láttatja az IS-t az új első lökhárító, a hűtőmaszkba integrált légbeömlők pedig valódi aerodinamikai előnyt kínálnak. Ezen felül az F Sport változat egy hátsó légterelőt is kapott még pár apró módosítás, például az új diffúzor és a fényes fekete 19 colos felnik mellett. 

Aki még vagányabb megjelenést szeretne, az feláras, piros féknyergekkel dobhatja fel az összképet.

A színpaletta is bővült: a Neutrino Szürke új árnyalata a fényviszonyoktól függően változtatja tónusait.

Lexus IS
Manuálisan is lehet váltani a nyolcfokozatú automata váltóval
Fotó: Lexus

Az elegánsan régimódi műszerfal központi eleme a magasabban elhelyezett 12,3 colos érintőkijelző, amelyet új, szintén 12,3 colos digitális műszeregység egészít ki. Az anyaghasználat terén a „Forged Bamboo” dekorbetét hoz újdonságot: a bambuszszálakból préselt, árnyalt, fémes hatású felület egyszerre sportos hangulatú és fenntartható.

 

