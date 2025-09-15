Megújul a Lexus egyetlen megmaradt sportszedánja

Az 1998 óta létező, eddig három generációt megért Lexus IS széria eddig világszerte több mint egymillió példányban talált gazdára. Különösen az Egyesült Államokban, Ausztráliában és Ázsiában népszerű a kompakt méretű, hátsókerék-meghajtású négyajtós, de Európában is stabil rajongótáborra tett szert, pedig a 2013-ban bemutatott harmadik generációját itt csak az első ráncfelvarrás lejárati idejéig, 2020-ig forgalmazták.

Az első IS-generáció az ezüst hátsó lámpájával, a kronográf stílusú műszeregységével, a sorhatos motorjával és a választható kombi karosszériájával vált legendává, a második generációhoz már izmos V8-as benzines (IS F), takarékos dízel hajtáslánc (IS 220d) is elérhető volt, a harmadik sorozat pedig az eleinte szokatlan dizájn, az öntöltő hibrid hajtás (IS 300h), a turbós benzines és a V8-as szívómotor (IS 500) késői visszatérése miatt lett emlékezetes.

Fekete felniket, légterelőt és diffúzort kap az F-Sport kivitel

Fotó: Lexus

Az utóbbi években azonban már keringtek hírek arról, hogy a Lexus búcsút int az IS-nek. A piaci trendek a szabadidő-autók felé tolódtak, a belső égésű motorok jövője a politikai nyomás hatására bizonytalanná vált, és a márka több piacon meg is szüntette a modell forgalmazását. Mindezek ellenére a japán gyártó most világossá tette: a harmadik generációs, 2013-ban bemutatott IS nem csupán marad, hanem

friss erővel és lendülettel kezdi meg a 2026-os modellévet egy harmadik (!) ráncfelvarrás után.

Valószínűleg az anyagminőségbe és az összeszerelésbe is nehéz belekötni

Fotó: Lexus

A 2026-os IS új, elektromos szervókormányt kapott változó áttétellel: ez közvetlenebb és pontosabb reakciókat garantál a jobb vezetési élmény érdekében. Van újdonság a futóműben is, az új adaptív lengéscsillapítók négyszer gyorsabban reagálnak, mint korábban, így

nemcsak a stabilitás fokozódott, hanem a kényelem is javult.

A hajtásláncok viszont változatlanok maradtak, a 223 lóerős IS 300h hibrid és a 311 lóerős IS 350 továbbra is rendelkezésre áll, utóbbi összkerékhajtással is. Szomorú hír ugyanakkor, hogy az IS 500 és vele a szép hangú, 472 lóerős V8-as végleg elbúcsúzott a magas emissziója miatt.

A Prominence nevű, napkitörések ihlette belső színvilág is új a piros bőrkárpittal

Fotó: Lexus

Szélesebbnek és alacsonyabbnak láttatja az IS-t az új első lökhárító, a hűtőmaszkba integrált légbeömlők pedig valódi aerodinamikai előnyt kínálnak. Ezen felül az F Sport változat egy hátsó légterelőt is kapott még pár apró módosítás, például az új diffúzor és a fényes fekete 19 colos felnik mellett.

Aki még vagányabb megjelenést szeretne, az feláras, piros féknyergekkel dobhatja fel az összképet.

A színpaletta is bővült: a Neutrino Szürke új árnyalata a fényviszonyoktól függően változtatja tónusait.