Moldova könnyű célpont lenne Oroszországnak

Az orosz vezetőség már el is készítette Moldova inváziójának és megszállásának tervét − számolt be tegnap az Ukrinform ukrán hírügynökség a The Times brit napilap információira hivatkozva. A cikk szerint a támadás kezdetét május kilencedike környékére időzíthetik, Vlagyimir Putyin orosz elnök éppen ezt a napot − a náci Németország felett aratott győzelem dátumát − jelölte ki az ukrajnai háború befejezésére.

Úgy gondoljuk, hogy a Kreml már meghozta a döntést Moldova megtámadásáról

− fogalmazott a lapnak egy ukrán hírszerzési informátor, aki hozzátette, a Romániával szomszédos ország valószínűleg sokkal könnyebb célpont lenne Moszkva számára, mint Ukrajna, tekintve, hogy hadserege jóval kisebb és felkészületlen. Moldova helyzete sokban hasonlít Ukrajnáéhoz, az ország keleti része a kilencvenes évek elejétől kezdve autonóm, oroszbarát szakadár köztársaságként működik, ez az úgynevezett „Dnyeszter Menti Köztársaság”.

A moldáv népesség etnikai megoszlása.

Elavult technológia

Az International Institute of Strategic Studies brit kutatóintézet éves haderőcenzusa alapján

a moldovai hadsereg aktív állománya 2021-ben mindössze 5150 fő volt, s habár papíron van 58 ezer tartalékosuk, az ő felkészültségük és képzettségük sokkal alacsonyabb szintű lehet, mint az − részben CIA által képzett − ukrán egységeké.

Ezenfelül mindössze 207 páncélozott járművel − egyes források szerint ez a szám 381 −, 221 tüzérségi eszközzel, tíz harckocsival, valamint tíz helikopterrel és összesen három, Sz−125 Nyeva−M közepes hatótávolságú légvédelmi rendszerrel rendelkeznek − ez utóbbinak érdekessége, hogy a délszláv háború során éppen egy ilyennel sikerült kiiktatni az amerikai F−117 lopakodó vadászbombázót.

Ezt leszámítva azonban nagyon elavult technológiákról van szó, nagy részük az 1940–1960-as években gyártott, szovjet fejlesztésű fegyver.

Ukrajnával ellentétben itt paramilitáris területvédelmi erők sem működnek, a hadseregen kívül mindössze egy 900 fős rohamrendőrség vethető be.