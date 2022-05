Oroszország helyett inkább Kínától függene Németország

A német gazdasági és éghajlatvédelmi minisztérium nemrég egy olyan intézkedéscsomagot terjesztett elő, ami jelentősen felgyorsítaná a megújuló energiaforrások elterjedését országszerte – annak ellenére, hogy a legtöbb helyen még kiforratlan a technológia, és a legtöbben nem is engedhetik meg maguknak, hogy napelemre váltsanak. Robert Habeck gazdasági miniszter is szinte minden felszólalásában a megújuló energia elterjesztését sürgeti.

Der Ausbau der #ErneuerbarenEnergien ermöglicht es uns, gegen die Klimakrise anzuarbeiten und unsere #Energiesicherheit zu steigern. Diese doppelte Dringlichkeit adressiert das heute vom Bundestag in 1. Lesung diskutierte #Osterpaket. Bundesminister Robert #Habeck|s Rede dazu 👇 pic.twitter.com/16Tb18Lxd9 — Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (@BMWK) May 12, 2022

A napenergiát tekintve 2030-ra 200 gigawatt telepített teljesítményt szeretnének elérni a jelenleg rendelkezésre álló mintegy 57 gigawattal szemben. 2020-ban és 2021-ben is nagyjából 5 gigawattnyi napelemparkot telepítettek, és az előrejelzések alapján 2022-ben is hasonló mértékben nő a kapacitás. Vagyis 2023-tól kezdve évente minimum 18-19 gigawatt kapacitást kellene telepíteni, hogy a célt elérjék, ez több mint háromszorosa a mostaninak.Sok német gyártó azonban csak a modulokat szereli össze, a napelemek Kínából érkeznek. Összehasonlításképp, az ukrajnai háború előtt Németország 55 százalékban függött Oroszországtól a földgáz tekintetében, ha pedig a napelemeket vizsgáljuk, akkor Németország nem kevesebb, mint 95 százalékban függ Kínától. Volker Quaschning klímaszakértő szerint ez legalább ugyanolyan kockázatos, mint az orosz fosszilis energiától való függés.Láttuk, milyen gyorsan változhat a geopolitikai helyzet. Ki tudja garantálni, hogy öt év múlva is jó viszonyban leszünk-e Kínával? És ha onnan nem kapnánk több napelemet, akkor az energetikai átmenet számunkra halott lenne– magyarázta a professzor. Kézenfekvő megoldás lenne az, ha Németország önellátó lenne a napelemek előállítása terén, de az elmúlt években fokozatosan leépítették és bezárták azokat az üzemeket, ahol ilyen technológiát használtak. Az újranyitáshoz rengeteg befektetőre lenne szükség, de a bizonytalan hosszú távú működés miatt senki sem mer pénzt áldozni erre a célra – így továbbra is marad a kínai befolyás.