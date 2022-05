Teljesen átláthatatlan, mire költi az EP az adófizetők pénzét

Többen is szerepelnek a korrupt képviselők közül az Open Society Foundations belső adatbázisából származó kiadványban, amely a 751 EP-képviselőből 226-ot sorol fel, vagyis az anyag szerint Soros Györgynek több „megbízható szövetségese” volt és van a brüsszeli parlamentben. Szintén a Politico tárta fel, hogy az előző ciklusig évtizedeken át EP képviselői pozíciót betöltő Elmar Brok látogatói csoportoktól gyűjtötte be brüsszeli irodájának kifizetéseit, és legalább 18 000 eurót szivárogtatott le magának. A lap szerint Soros egy másik szövetségese is gyanús ügyletbe keveredett, ennek keretében Guy Verhofstadt 420 000 eurós mellékbevételét jelölték meg aggályosként – áll Tűzfalcsoport írásában.

Botrányt kavart a közvéleményben az is, hogy néhány éve kiderült: nyolc német EP-képviselő (köztük Manfred Weber) a saját tulajdonában levő ingatlanban bérlik irodájukat. Továbbá napvilágra került az a tény is, hogy Martin Schulz, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) befolyásos politikusa korábban az EP elnökeként – hatáskörén túllépve – támogatta saját bizalmasait.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) ekkor bejelentette, hogy vizsgálni fogják a bérleti díjat saját maguknak fizető EP-képviselők ügyét.

Az első vizsgálat során megállapították, hogy 2014 és 2019 között az érintett EP-képviselők és a vizsgálatban érintett tagországi párt delegációjának munkatársai több mint 640 ezer eurós hozzájárulást fizettek a nemzeti központnak. Az OLAF ezért azt javasolta, hogy az Európai Parlament vezessen be hatékony szankciókat annak érdekében, hogy a jövőben fel tudjon lépni az EP költségvetési szabályainak megsértőivel szemben.