Újjászületést ígér Emmanuel Macron francia elnök pártja

Macron a Köztársaság Lendületben!-t nem sokkal első államfővé választása előtt, 2016-ban alapította, a centrista párt pedig már a 2017-es elnökválasztás után többséget tudott szerezni a francia nemzetgyűlési választásokon is. Az Újjászületés, mint név sem most jelenik meg először: a 2019-es európai parlamenti választásokon is ezt a nevet viselte az LREM-et is magába foglaló pártszövetség. Stanislas Guerini pártfőtitkár szerint a névválasztással azt szeretnék üzenni, hogy a tömörülés egy mindenki előtt nyitott néppárt, amely

obskurantizmussal szemben mindig a felvilágosodás eszméit választja.

A francia alkotmányos rendszerben a végrehajtói hatalom megoszlik az elnök és a miniszterelnök között, a legelőnyösebb tehát az, ha ugyanaz a párt, illetve tömörülés adja az államfőt és a kormányfőt is. Amennyiben azonban a nemzetgyűlési választásokon Macron ellenzéke győz, úgy kénytelen lenne az ellenzékből választani miniszterelnököt, ez pedig jelentősen meggyengítené a hatalmát.

Elemzők szerint ugyan arra kevés az esély, hogy bármelyik szövetség megszerezze a mandátumok abszolút többségét, a kétfordulós rendszer lehetővé teszi, hogy egy párt vagy egy pártszövetség a szavazatok ötven százalékánál is jóval kevesebb begyűjtésével is országosan nagy többséget tudjon maga mögött.

Marine Le Pen, illetve pártja, a Nemzeti Tömörülés ugyanakkor nem hajlandó szövetségre lépni a jobboldali publicistából a nagypolitikába kerülő Éric Zemmourral, és az elnökválasztáson leszerepelő jobbközép Republikánusok is külön tömböt alkotnak, így a baloldal és a centrista pártok koalíciója előnnyel indul a nemzetgyűlési választásokon.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök a párizsi Élysée-palotában 2022. április 19-én (Fotó: MTI/AP/AFP pool/Ludovic Marin)