Csernobilhoz is köze lehet a korrupt ukrán titkosszolgálati vezetőnek

Andrij Naumovot Szerbiában kapták el, most is ott tartják fogva. Nem csoda, hogy a szerb sajtó igyekszik mindent kideríteni a korrupciós ügyekkel vádolt, magas rangú állami pozíciókat betöltő férfiról, akinek elmúlt évei rendkívül szövevényesek – egyik kinevezést kapta a másik után, miközben alvilági ügyei szinte nyílt titoknak számítottak. Az oruzjeonline.com nevű, katonai témákkal foglalkozó szerb portál cikkéből kiindulva a V4NA összegyűjtötte, mit is tudni eddig a titokzatos Naumovról.

Előbb az ügyészség, aztán a „zóna”

Andrij Naumov karrierjét az ukrán állami főügyészségnél kezdte, ahol 12 évet töltött el. Kezdetben a pénzügyi, gazdasági és állami ügyek osztályának ügyésze volt, utána előléptették a főügyész mellé, majd idővel ő maga kapta meg ezt a rangos posztot. Jogi pályáját az ukrán főügyészség logisztikai vezetőjeként zárta.

Az ügyészséget elhagyva Naumov a DAZV nevű állami ügynökségnél kezdett dolgozni, melynek feladata az úgy nevezett 30 km-es körzetnek nevezett terület felügyelete. A körzetet a csernobili atomerőmű-katasztrófa után jelölték ki, Ukrajnában és részben Fehéroroszországban található. Ez a radioaktív szennyezés által leginkább sújtott térség.

A zónát 1986-ban alakították ki, határainak kirajzolásakor azt vették figyelembe, milyen hatással volt a természet elhalására a katasztrófa. A terület egyes részein, a hivatalos álláspont szerint, már normális szintre csökkent a szennyezés, máshol továbbra is magasak az értékek – a terület 40 százaléka gyakorlatilag örökre veszélyes marad, a plutónium felezési ideje ugyanis 24 ezer év.

Ennek a zónának volt tehát munkatársa Naumov, aki először „ipari objektumok megépítéséért” felelt, majd 2018-tól a Zóna szervezési, technikai és információs vezetésének támogatásával foglalkozó központ vezetőjévé nevezték ki. Ez a központ vezette a zóna gazdasági épületeit, valamint feladatkörébe tartozott az is, hogy tájékoztassa a közvéleményt a Csernobil körüli sugárzás mértékéről. Ukrán források szerint Naumov olyan magáncégekkel dolgozott együtt, melyek a zónában végeztek munkálatokat, illetve melyek látogatókat szállítottak oda.

Az ott folyó ügyeket azonban az állami vizsgálati szervek nyomozói is megfigyelték, és felmerült a hivatali visszaélés gyanúja, vagyis az, hogy a helyreállításra szánt állami pénzek egy része magánszemélyek zsebébe csúszott. A korrupció gyanúja Andrij Naumovval kapcsolatban is felmerült, így vizsgálati fogságba került, a sajtónak kiadott hivatalos álláspont szerint azonban nem tudták megerősíteni Naumov érintettségét az ügyben.