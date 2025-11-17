A Tisza Párt adatszivárgási botránya komoly nemzetbiztonsági kockázattal jár

Az Országgyűlés hétfői ülésén a Fidesz képviselője, Halász János napirend előtti felszólalásában Magyarország eddigi történetének legnagyobb adatszivárgási botrányaként értékelte, hogy a Tisza Párt alkalmazásából 200 ezer magyar ember adatai kerültek először ukrán kézbe, majd váltak később bárki számára hozzáférhetőekké. Ezzel az adatszivárgással bizonyos értelemben nemzeti adatvagyonunk egy része került külföldiek kezére, így súlyosan sérült nemzeti szuverenitásunk is.

Képviselők szavaznak az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. november 17-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Azt is mondta: a témával kapcsolatban a Tisza Párt a kezdetektől fogva hazudozik, Magyar Péter letagadta az adatlopást és azt is, hogy ukránok fejlesztették ki és Ukrajnában tesztelték az alkalmazást. Aztán kiderült, hogy a Tisza Világ applikációt egy Miroslav Tokar nevű ukrán ember és csapata készítette, ő a botrány kirobbanása után eltűnt.

Halász János szerint minden jel arra mutat, hogy Brüsszel és Kijev „mindent egy lapra feltéve” próbálja megbuktatni Magyarországon a nemzeti, háborúellenes kormányt, és olyan kormányt akarnak a „magyarok fejére ültetni”, amely támogatja a háborút és Ukrajna uniós csatlakozását.

Válaszában Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára úgy értékelt:

az ügy fényesen bizonyítja Magyar Péter és a Tisza Párt teljes felelőtlenségét és alkalmatlanságát, ezen túlmenően pedig a Tisza Párt veszélyességét is mutatja a magyar közéletben.

A legnagyobb probléma a nemzetbiztonsági kockázat, amit a botrány okoz. Magyarország jelen pillanatban kiélezett politikai vitában áll Ukrajnával, és egy ilyen helyzetben magyarok tömegeinek adatait kiszolgáltatni Ukrajnának „elképesztő felelőtlenség”.

Mint ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, a Tisza Párt Tisza Világ alkalmazásából októberben előbb 18 ezer, majd közel kétszázezer felhasználó adatbázisa került nyilvánosságra. A párt előbb tagadta az adatszivárgást, később titkosszolgálati akcióról beszélt.

Az Ellenpont szerint a PettersonApps nevű ukrán informatikai cég és a vezetői jóval szorosabban kötődnek az ukrán hadiiparhoz és a háborús infrastruktúrához, mint azt korábban bárki gondolta volna. A Tisza-szimpatizánsok adatai tehát egy olyan szervezetekhez juthattak el, amelyek nyíltan támogatják az ukrán haderőt, és részt vesznek a háborús erőfeszítésekben.