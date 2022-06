Fegyvercseréről állapodott meg Németország és Görögország

Németország segíteni fog abban, hogy Görögországból szovjet harckocsik kerüljenek Ukrajnába, mégpedig úgy, hogy modern német járműveket küldünk Athénnak az onnan elszállított harckocsik pótlásaként – jelentette be Olaf Scholz. A német kancellár hozzátette: a csereszerződésről Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnökkel állapodott meg.

Németország korábban már Csehországgal és Lengyelországgal is hasonló egyezséget kötött, ám Varsó nemrég keményen kritizálta Berlint, amiért még nem küldte el az ígért fegyvereket. Andrzej Duda lengyel elnök egyenesen azzal vádolta meg Olaf Scholzot, hogy megszegte a szavát.

Scholz áprilisban javasolta a harckocsicsere-programot annak alternatívájaként, hogy Németország közvetlenül Ukrajnának küldje el a modernebb nyugati fegyvereit, például Leopard harckocsikat vagy Marder páncélozott gyalogsági harcjárműveket.

A kancellár ugyanis attól tart, hogy a modern fegyverek szállításával belerángatná a NATO-t az Oroszország és Ukrajna közötti háborúba. A csereszerződés alapján viszont azok az országok, amelyek még mindig rendelkeznek szovjet korabeli felszereléssel, például T–72-es típusú harckocsival vagy BMP gyalogsági harcjárművel, elküldhetik azokat Ukrajnának, és cserébe modernebb, német harckocsikat kapnak.

A nyugati országok érvelése szerint az általuk elküldött szovjet harckocsik megegyeznek azokkal, amilyeneket Ukrajna is használ, így Oroszország nem vádolhatja meg a NATO-t azzal, hogy tagállamai a legjobb fegyvereiket küldik a háborús országba. Német tisztségviselők ezenfelül azzal is érvelnek a csereszerződés mellett, hogy az Kijevnek is hasznos, mivel Ukrajna ugyanolyan harckocsikat kap, mint amilyeneket katonái már jól ismernek, míg a NATO-partnerek – például Görögország – az újabb német tankokkal korszerűsíthetik katonai felszerelésüket.

Olaf Scholz egyébként nem említette, milyen típusú harckocsikat adnak át Athénnak, ám a görög védelmi miniszter arról beszélt sajtóközleményében, hogy Marder gyalogsági harcjárműveket kapnak az Ukrajnának küldött BMP harckocsik helyett. A megállapodás ugyanakkor nem nyűgözött le mindenkit Görögországban. A legnagyobb ellenzéki párt, a baloldali Sziriza lerohanta a kormányt azért, hogy megegyezett Berlinnel a fegyvercseréről annak ellenére, hogy az ország lakosságának többsége ellenzi az ukrajnai fegyverszállítást.

A kormánynak fel kell hagynia azzal, hogy titokban hoz döntésekkel kritikus nemzeti kérdésekben

– áll a Sziriza közleményében. – Főleg úgy, hogy a görög nép többsége ellenzi azokat a döntéseket, amelyek kockázatot jelentenek az ország biztonságára nézve, és ellentétesek nemzeti érdekeinkkel.