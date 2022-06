Háború Ukrajnában: ma éjjel történt

Leonyid Paszecsnyik: Luhanszk és Moszkva testvérváros lett

Luhanszk és Moszkva testvérváros lett, a kettejük közötti együttműködés új távlatokat nyit – jelentette be pénteken Leonyid Paszecsnyik, a Moszkva által függetlennek elismert Luhanszki Népköztársaság vezetője Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester látogatása alkalmából.

– írta Paszecsnyik a Telegram-oldalán. „Együttműködésünk Oroszországgal erősödik és új távlatokat nyit” – tette hozzá.

A szakadár luhanszki terület vezetője közölte, hogy a munkatalálkozón történelmi és alapvető jelentőségű megállapodásokat kötöttek a kereskedelmi-gazdasági, műszaki-tudományos, illetve kulturális szférában, valamint közös nyilatkozatot fogadtak el a testvérvárosi kapcsolatról. Az utóbbi dokumentumot Manolisz Pilavov, a luhanszki városvezetés feje, illetve Szobjanyin írta alá.

Moszkva kész szociális-gazdasági, valamint humanitárius támogatást nyújtani, hogy minél hamarabb begyógyuljanak a háború sebei és javuljon a köztársaság lakosságának helyzete

– húzta alá Paszecsnyik.

A szakadárok vezetője szerint a megbeszélésen a felek kifejezték a kölcsönösen előnyös együttműködés iránti szándékukat, egyebek között a közlekedés, infrastruktúra, tudomány, technológia, társadalombiztosítás, egészségügy, oktatás, sport, turizmus, környezetvédelem, valamint a család- és gyermekpolitika terén.

Paszecsnyik a TASZSZ orosz hírügynökségnek nyilatkozva szólt az ukrajnai hadműveletről is. Kiemelte az Ukrajnának szánt új amerikai katonai segélycsomagot, amely nagy mozgékonyságú rakétatüzérségi rendszerek (HIMARS) szállítását is magában foglalja. Kijelentette, hogy a „Luhanszki Népköztársaság” fokozott erőfeszítéseket fog tenni annak érdekében, hogy ezt a fegyverrendszert az ukrán hadsereg ne vesse be Luhanszk ellen.

Emlékeztetett Washington azon ígéretére, hogy a HIMARS-rendszert nem fogják bevetni Oroszország területe ellen.

Ebből következik a logikus kérdés: ebben az esetben hová fognak lőni? A Pentagon ilyen kijelentései kétségtelenül komoly aggályokat vetnek fel. Fokozott erőfeszítéseket kell majd tennünk, hogy Kijev ne használhassa ezt a fegyverrendszert

– hangoztatta.

Egyben figyelmeztetett, hogy az ukrán kormányerők tömeges, pusztító csapásokra használhatják újonnan kapott fegyvereiket a donyecki és luhanszki területek infrastruktúrája ellen.