Háború Ukrajnában: ma éjjel történt

Ukrajna nem rendezheti meg a jövő évi Eurovíziós Dalfesztivált

Az EBU – mint közölte – az ukrán közmédiával és független szakértőkkel együtt alaposan megvizsgálta a körülményeket, és arra a megállapításra jutott, hogy a háború sújtotta Ukrajna nem tudja megadni a fesztivál megrendezéséhez szükséges biztonsági és működési garanciákat.A közlemény szerint a szervezet megköszönte az ukrán közszolgálati médiának (UA:PBC) a szívből jövő együttműködést és az elkötelezettséget az összes lehetséges forgatókönyv számba vételére, osztja az ukránok szomorúságát és csalódottságát, és a jövőben is támogatja ukrán partnerét.

Az EBU közölte, hogy a rendezvény folyamatossága érdekében a brit közmédiával, a BBC-vel kezd megbeszéléseket a 2023-as fesztivál esetleg megrendezéséről. Az idei versenyen második lett a brit fellépő, Sam Ryder, és ezzel Nagy-Britannia a legjobb helyezést érte el 1998 óta.

A műsorszolgáltatók szövetségének feltett szándéka, hogy az ukrán győzelem tükröződjön a jövő évi rendezésben, és ez a szempont elsőbbséget fog élvezni a lehetséges házigazdákkal folytatott tárgyalásokon – közölték.

A brit miniszterelnöki hivatal üdvözölte annak lehetőségét, hogy az Egyesült Királyság lehet jövőre a verseny házigazdája, és azt ígérte, mindent megtesz azért, hogy a rendezvényen lehengerlően tükröződjön Ukrajna gazdag kultúrája, öröksége és kreativitása.

Az ukrán kulturális miniszter közleményben ítélte el péntek este, hogy megvonták Ukrajna jogát a jövő évi fesztivál megrendezésére, és további tárgyalásokat sürgetett.Ukrajna nem ért egyet az Európai Műsorszolgáltatók Szövetségének döntésével, kérjük annak megváltoztatását, mert úgy hisszük, hogy be tudjuk tartani minden vállalt kötelezettségünket– hangoztatta Olekszandr Tkacsenko. A miniszter szerint országa eddig teljesített minden feltételt, és a biztonsági előírásokat illetően garanciákat adott a rendezéssel kapcsolatban.A versenyt hagyományosan az előző évi győztes rendezheti meg, de már többször is volt példa arra, hogy a jogosult műsorszolgáltató átengedte a rendezés jogát másnak, többnyire pénzügyi okokból. Nagy-Britannia eddig nyolcszor volt házigazdája az Eurovíziós Dalfesztiválnak, többször, mint bármely más ország, és háromszor más állam helyett.

Az ukrán Kalus zenekar Sztefania című számával nyerte meg május 15-én az olaszországi Torinóban tartott idei európai dalversenyt.

