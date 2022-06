Mégsem ítélték halálra Irakban a műkincscsempészettel vádolt brit férfit

Tizenöt évnyi börtönbüntetésre ítéltek Irakban egy brit állampolgárt, akit azzal vádoltak meg korábban, hogy műtárgyakat akart kicsempészni a közel-keleti országból. A 66 éves James Fitton nyugdíjas geológus ügye óriási nemzetközi figyelmet kapott, májusban még arról szóltak a hírek, hogy akár halálbüntetést is kaphat. A bíró közölte, az ilyen bűncselekményért valóban kötél általi halál jár az iraki törvények szerint, a bíróság azonban „a vádlott előrehaladott korára való tekintettel” tizenöt év börtönre csökkenti a büntetést. Az ítélet azonban még így is meglepte a vádlottat és családját, valamint ügyvédjét is: pártolói azzal érveltek, hogy nem szándékozott bűncselekményt végrehajtani. Thaer Masszúd ügyvéd közölte, fellebbezni fog a döntés ellen.

Eddig azt hittem, hogy a legrosszabb forgatókönyv egyévnyi börtön lenne, felfüggesztéssel

– magyarázta megdöbbenve az ügyvéd, aki szerint szélsőséges ítélet született.

A férfi családja szintén hasonló véleményeknek adott hangot: veje, a 27 éves Sam Tasker szerint az ítélet egyenértékű a halálos ítélettel. Csalódottságát fejezte ki amiatt is, hogy a brit kormány nem lépett közbe.

Egyelőre még nem világos, hogy a brit Fitton letöltheti-e hazájában a kiszabott büntetést, ugyanis ehhez kétoldalú megállapodásra lenne szükség az Egyesült Királyság és Irak között.

Bíróság elé kellett állnia a brit férfi egyik kollégájának is: a 60 éves, német Volker Waldmann pszichológust felmentették, ugyanis nem találtak nála elegendő bizonyítékot elítéléséhez. Nála mindössze két cserépdarabot találtak, amelyről azt állította, hogy Fitton adta neki. A két férfi a bagdadi al-Karh büntetőbíróság előtt jelent meg az iraki foglyok által viselt sárga kezeslábasban, mindketten ártatlannak vallották magukat. Fitton és Waldmann első tárgyalására még májusban került sor, akkor Fitton elmondta, valóban összegyűjtött néhány követ és kerámiacserép-darabokat, de nem tudott arról, hogy az iraki törvények ezt nem engedélyezik. Hozzátette: csupán hobbiból gyűjti az ilyen tárgyakat, nem bocsátja őket értékesítésre. Az ügyvédje szerint Fitton eleinte nem tudta, milyen súlyosak az ellene felhozott vádak és az összegyűjtött tárgyak értékéről sem tudott semmit, ugyanis már hetek óta őrizetben tartották a hatóságok, mire jogi tanácsadóhoz fordult.

Az iraki bíróság azonban azt állapította meg, hogy Fitton tisztában volt azzal, hogy a hely, ahol a töredékeket összegyűjtötte, régészeti lelőhely, és hogy a töredékek kisajátítása jogellenes.

Fitton a leleteket Dzi Kár kormányzóság területéről gyűjtötte össze, amely az emberi civilizáció legősibb helyszínei közé tartozik. Az onnan elhozott tárgyak az iraki kulturális minisztérium jelentése szerint több mint kétszáz évesek voltak.

A két férfit még március 20-én tartóztatták le a bagdadi repülőtéren, Irak fővárosában, miután a biztonsági szolgálat megtalálta csomagjaikban a műkincsnek minősülő tárgyakat. Fitton és Waldmann kutatói munkára utazott az arab országba, idegenvezetőjük egy szintén brit, 80 éves állampolgár volt. Az idegenvezetőt szintén őrizetbe vették a repülőtéren – miután több mint húsz régészeti tárgyat találtak nála –, ő azonban rossz egészségügyi állapota miatt elhunyt.

Egy 2002-es, az örökséget és a régiségeket szabályozó törvény alapján állították őket bíróság elé, amely akár halálbüntetést is kiszabhat arra, akit bűnösnek talál egy régiség Irakból való szándékos eltávolításában vagy annak megkísérlésében.

Borítókép: James Fitton nyugdíjas geológus (balra) és Volker Waldmann német pszichológus sárga kezeslábasban a bíróság épülete előtt Irak fővárosában, Bagdadban 2022. május 22-én (Fotó: AFP/Sabah Arar)