„Nincs vesztegetni való időnk”

— Negyven év után először lesz magyar elnöke az ENSZ közgyűlésének. Mit jelent ez az ország és személyesen az ön számára?

— Óriási elismerést. Ha az egyes tagállamok jelöltjeire egyforma gyakran esne a választás, akkor magyar diplomatát nagyjából 188 évente választanának e posztra. A megválasztásom azt jelenti: a tagállamok bíznak abban, hogy Magyarország tud olyasmit nyújtani, amire szükség van a mai világban. Személy szerint ez nekem is óriási kihívást jelent. Egy diplomatát nem érhet nagyobb megtiszteltetés, mint hogy az ENSZ legfelső fórumának első embere lehet — ez ugyanis a protokollsorrend. De a megválasztásomat nem személyes ambícióként fogom fel, hanem lehetőségként Magyarország és Európa számára.

— Közfelkiáltással választották meg a tagországok. Már azzal eldőlt a kérdés, hogy az elnök jelölésének jogával éppen rendelkező kelet-európai országcsoport fél éve letette ön mellett a voksát?

— A közfelkiáltást is a Magyarország melletti bizalom egyik megnyilvánulásának tartom. Ha akár egy ország is nyílt szavazásra akarta volna bocsátani a kérdést, akkor ezt meg kellett volna tenni, de nem volt rá szükség. A közgyűlési elnök állításának joga valóban körbejár az ENSZ öt nagy területi csoportja között, és mostanra az úgynevezett kelet-európai csoporton volt a sor. Magyarország már mintegy tíz éve megkezdte a felkészülést a jelöltállításra, bejelentve szándékát, az elmúlt két évben pedig nagyon komoly diplomáciai kampányt folytattunk az egész világon. Ebben szerepet vállalt a köztársasági elnök, a külügyminiszter és a teljes magyar diplomáciai szolgálat. Az elmúlt egy évben én is többször eljöttem New Yorkba, hogy konzultáljak szinte az összes tagállammal, felmérve, milyen aggályaik és elképzeléseik vannak a világgal kapcsolatban. Mindennek eredményeképpen állt elő az a helyzet, hogy senki nem állított ellenjelöltet, illetve már jóval a választás előtt nagyon sok írásos támogatást is kaptunk. A tagállamok mintegy háromnegyede erősítette meg írásban is, hogy biztosan ránk szeretne szavazni.

— Éppen Európában nem minden ország nagy barátja ma a magyar kormány politikájának. Voltak a támogatásukról biztosítók között olyan államok, amelyek meglepték ezzel?

— Amikor az előzetes konzultációk az intenzív szakaszba fordultak, arra számítottam, hogy kapok olyan kérdéseket, észrevételeket, amelyek kételyeket fogalmaznak meg és visszautalnak a vitákra, amelyeket nap mint nap vívunk az Európai Unióban. De látni kell azt is, hogy az ENSZ politikai értelemben sokkal szélesebb játéktér, mint az EU. Nemcsak azért, mert New Yorkban 27 tagállam helyett 193 képviselteti magát, hanem azért is, mert a világszervezet problémarendszere lényegesen szerteágazóbb. Az uniós országok részéről egyetlen alkalommal sem tapasztaltam, hogy szeretnék rávetíteni az elnökválasztási folyamatra a még megoldatlan brüsszeli vitáinkat. Inkább azt tapasztaltam: jónak tartják, hogy ezúttal egy uniós tagállam adhat elnököt. Megnyugtatónak találhatták, hogy a jelöltnek van tapasztalata az ENSZ működési rendszerével, illetve a megoldásra váró problémákkal kapcsolatban. Mindehhez hozzátartozik, hogy a közgyűlés elnökének szerepe semleges: nem az lesz a feladatom, hogy magyar nemzeti programot valósítsak meg. Ugyanakkor — mint korábban is megtörtént — megfelelő tárgyalásvezetéssel lehet úgy alakítani a megbeszéléseket, hogy áttörés szülessék Magyarország számára is fontos kérdésekben. Olyan ügyeket terelhetünk például megfelelő irányba, mint a víz, az élelmiszer- és a kiberbiztonság, a kisebbségi jogok és nyelvhasználat. Ha így lesz, az Magyarországnak is csak jó lehet.