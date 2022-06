Óriási veszteségeket szenvednek az ukránok a keleti fronton

Matematikailag egyszerűen kiszámítható, hogy ha a helyzet nem változik, a havi 20-30 ezres veszteséget az ukránok nem fogják sokáig elviselni. Még akkor sem, ha az általános mozgósításnak köszönhetően a haderő létszáma akár az 500 ezret is elérheti, és vannak még további tartalékok is. Főleg mivel a háború mostanra főként tüzérségi csatává változott, a túlerőben lévő oroszoknál van az előny: távolról képesek támadni, miközben saját csapataik kevésbé vannak veszélyben.

Kijev ennek ellenére kitart amellett, hogy az oroszok veszteségei még mindig jóval jelentősebbek, hivatalos tájékoztatásuk szerint már 32 ezer orosz halt meg az ukrajnai háborúban.

Ezek a becslések erősen túlzónak tűnnek, de jellemzően a nyugati hírszerzések is 15-20 ezer halottról és háromszor ennyi sebesültről számolnak be. Tekintve, hogy a támadók nagyjából 150 ezer katonát vetettek be, ez is iszonyatos emberáldozatot jelent, amelynek pótlása – mozgósítás híján – csak nehezen megy. Azt ugyanakkor a legfrissebb elemzések is elismerik, hogy ebben a tekintetben fordulat állt be a háború első szakaszához képest, persze az oroszok is veszítenek katonákat, de kevesebbet, mint korábban.

Az ukrán áldozatokról pedig lényegében még becslések sem léteznek. Tekintve, hogy ukrán tisztségviselők szerint csak Mariupol ostromában több mint 20 ezren haltak meg – többségében civilek –, bizonyosan több tízezres veszteségük van.

Borítókép: Aknamezőre figyelmeztető tábla közelében dolgozik egy ukrán aknamentesítő különítmény Kijev térségében 2022. június 9-én (Fotó: MTI/AP/Natacha Pisarenko)