Ukrajnában már az orosz támadás első napján, február 24-én elrendelték a hadiállapotot, amelyet legutóbb augusztus 23-ig hosszabbítottak meg. Az nem is kérdéses, hogy ez alapján a 18–60 éves férfiakat bármikor behívhatják szolgálatra. Ugyanakkor

vita tárgyát képezik a besorozás szabályai, a behívót ugyanis az utcán, kávézókban, kocsmákban, de akár még telefonon is „átnyújtják” az illetékes szervek.

– A hatályos jogszabályok szerint a behívót személyesen kell átvenni és alá kell írni. De most háború van, és hadiállapot idején az állampolgárok alkotmányos jogait korlátozhatják, az ország területi integritásának védelme ugyanis elsőbbséget élvez – idézte a Kárpáti Igaz Szó kárpátaljai hetilap az Ukrajnai Ügyvédek Szövetségét, amely szerint akár telefonon is felszólíthatják a férfiakat arra, jelenjenek meg egy adott helyen ahhoz, hogy nyilvántartásba vehessék őket.

A háborús országban még a belügyminisztérium is szót emelt az ellen, hogy tömegesen osztják a behívókat tapasztalatlan és motiválatlan férfiaknak, köztük olyanoknak is, akik egyébként hozzájárulhatnának az ukrán gazdaság megmentéséhez. Kijev nemrég ki is bővítette a mozgósítás alól mentesülők listáját a szakképzésben tanuló diákokkal és oktatókkal, ami „biztosíthatja Ukrajna újjáépítését”. A pedagógusok ugyanakkor csak abban az esetben kaphatnak felmentést a besorozás alól, ha a szakoktatási intézmény a fő munkahelyük.

A meglepetésszerű behívások alól egyébként még a kárpátaljai lakosokat sem kímélik az ukrán hatóságok.

Ungvári tudósítónk nemrég arról számolt be, a lakosok körében is egyre többen teszik szóvá, hogy miközben a „mi fiainkat” elviszik a frontvonalba, az onnan ide menekülő férfiak nagy része hallani sem akar arról, hogy fegyvert fogjon a kezébe és az életét kockáztassa. Az orosz védelmi minisztérium szóvivője, Igor Konasenkov szintén alátámasztotta, hogy azok közül az ukránok közül, akiket az egységek pótlására szánnak, sokan megtagadják, hogy a harctérre menjenek. A veszteségek pedig számottevők a keleti fronton: David Arahamija, az ukrán kormány főtárgyalójának elmondása alapján naponta átlagosan 200-500 ukrán katona hal meg a donbászi harcokban.