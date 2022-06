Újra népszavazással buktatná meg a kormányt Robert Fico

Népszavazással buktatná meg a szlovák kormányt Robert Fico volt miniszterelnök, az ellenzéki Irány–Szociáldemokrácia párt (Smer-SD) elnöke. Az ellenzék pénteken ismerteti a népszavazási kérdés végleges szövegét, és megkezdi az aláírásgyűjtést az előre hozott parlamenti választást célzó referendum kiírásáért – adta hírül a Ma7.sk felvidéki magyar hírportál. A Smeren kívül a pártból kivált ellenzéki Hang–Szociáldemokrácia (Hlas-SD), a szintén ellenzéki jobboldali Republika, illetve a parlamenten kívüli jobboldali Szlovák Nemzeti Párt is támogatja a kezdeményezést.

Fico elmondta, a népszavazással a kormány távozását akarják elérni, valamint azt, hogy úgy módosítsák az alkotmányt, hogy népszavazást lehessen tartani az előre hozott parlamenti választásról.

A volt kormányfő az idei októberi önkormányzati választásokkal egyidejűleg tartaná meg a népszavazást, s legkésőbb 2023-ban előre hozott parlamenti választást szeretne, a következő választások ugyanis 2024-ben esedékesek.

Referendumot egyszerű többséggel indítványozhat a parlament, vagy azt egy legalább 350 ezer aláírással megtámogatott petíció benyújtása után írhatja ki az államfő.

A Smer-SD és a Hlas-SD korábban próbálkozott ezzel a módszerrel, de nem jártak sikerrel.

A tavalyi év elején több mint 585 ezer aláírást gyűjtöttek össze, s miután a törvényhozás nem tűzte napirendre a kérdést, Ficóék az államfőhöz nyújtották be kérelmüket. Zuzana Caputová azonban az alkotmánybírósághoz fordult, amely tavaly júliusban megállapította: a népszavazási kezdeményezés nincs összhangban az alkotmánnyal. A Smer-SD ezért most ügyel arra, hogy ilyen aggályok ne merüljenek fel.

A párt szerint az előre hozott parlamenti választásokra azért van szükség, mert az emberek már nem bíznak a jelenlegi kormányban. Ezt alátámasztják a legfrissebb felmérések is:

míg a jobbközép-liberális koalíció négy pártja a szavazatok összesen 28 százalékát szerezné meg, addig a népszavazást kezdeményező pártok 42 százalékot.

A kormánykoalíció legerősebb pártja, az OLaNO szerint Robert Fico visszaél a népszavazás lehetőségével, és megpróbálja megosztani a társadalmat. Peter Pellegrini volt kormányfő, a Hlas-SD vezetője szerint azonban az egyetlen megoldás, ha a jelenlegi kormánykoalíció felbomlik. Rámutatott a jelenlegi kormánykoalíció gyengeségére, a pártok viszályaira.

Eduard Heger szlovák miniszterelnök az 51. Világgazdasági Fórumon a svájci Davosban 2022. május 25-én (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller)

A viták már a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedések idején is megosztották a koalíciót, de most az Oroszországgal szembeni részleges uniós olajembargó is felszínre hozta a problémákat. Az OLaNO egyik parlamenti képviselője, Gyimesi György a napokban erőteljes kritikával illette és lemondásra szólította fel a gazdasági minisztert, Richard Sulíkot, a liberális Szabadság és Szolidaritás elnökét, amiért a tárcavezető nem alkudott ki jobb feltételeket Szlovákia számára az Oroszországgal szembeni kőolajembargó elfogadása előtt. Richard Sulík visszautasította az őt ért vádat és úgy vélekedett, hogy Gyimesi kritikája tulajdonképpen Eduard Heger miniszterelnök ellen irányul, tekintve, hogy az uniós szankciókról szóló megállapodást Brüsszelben a kormányfő írta alá.