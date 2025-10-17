csipes ferencPupp Noémifojt Sáraedzőváltás

Kiderült, miért hagyták el Csipes Ferencet olimpiai dobogós tanítványai

Fojt Sára és Pupp Noémi is végleg szakított Csipes Ferenc mesteredzővel, mindketten csatlakoztak Demeter István csoportjához. A kajakosok Csipes irányításával lettek olimpiai bronzérmesek párosban és a négyes tagjaiként a 2024-es párizsi játékokon. Már idén is másik tréner útmutatásai alapján készültek fel, mostantól azonban hivatalosan is bejelentették, hogy a négyessel világbajnok kenus, Fejes Dániel edzését is végző Demeter Istvánnál folytatják a pályafutásukat. Fojt Sára és Pupp Noémi is nyilatkozott döntésük hátteréről és Csipes Ferencről is.

2025. 10. 17. 18:52
Csipes Ferenc
Külön utakon indult el Fojt Sára (balra) és Pupp Noémi Csipes Ferenctől Fotó: Magyar Kajak-Kenu Szövetség
Egy ideje már a levegőben volt a váltás, most meghozta nehéz döntését Fojt Sára és Pupp Noémi. A kétszeres olimpiai bronzérmes kajakosok útjai végleg elválnak az őket az olimpiai dobogóra juttató Csipes Ferenctől. Tavaly még az összefogásáról volt híres a BHSE-s csoport, amikor a hatszoros aranyérmes Kozák Danutával szemben védte a mesteredzőt és szerezte meg a párizsi kvótákat. 

Csipes Ferenc
Párizsban még teljes volt az összhang: Gazsó Alida Dóra, Csipes Tamara, Fojt Sára és Pupp Noémi is Csipes Ferenc útmutatását követte (Fotó: Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

Átalakulás, váltás 

Amíg 2024-ben Európa-bajnok és olimpiai bronzérmes lett a magyar női kajaknégyes, addig 2025-ben a kontinensbajnoki címet csalódást keltő hetedik hely követte a világbajnokságon. Tegyük hozzá, két helyen is változott az egység: az idén pihenő Csipes Tamara és a sérült Gazsó Alida Dóra távollétében Kőhalmi Emese és Ujfalvi Laura lapátolt egy hajóban Fojt Sárával és Pupp Noémivel. Kiderült, hogy már nem is a Magyarországot több olimpiai aranyéremre felkészítő Csipes Ferenc irányította az egység munkáját.

– Úgy éreztem, hogy szükségszerű számomra a változás. Idén nem tudtam korábbi edzőmmel, Csipes Ferenccel együtt készülni, a nyári munka nagy részében a női négyes felkészítésével megbízott Beé-Samu Andreával végeztem az egyes és csapathajós edzéseket. 

A nyár után sokáig gondolkoztam azon, hogy milyen irányba induljak el, százszor átrágtam magamban a lehetőségeket és végül úgy határoztam, hogy Demeter István mellett teszem le a voksomat.

Úgy érzem, a Csipes Ferenccel eltöltött időszak magasra tette számomra a lécet, és „Döme” elképzelései, valamint az ő öttagú csoportja, amelynek alapembere a világbajnok kenus, Fejes Dániel, áll a legközelebb ahhoz, amiben megtaláltam a jövőképet – indokolta az elhatározását Fojt Sára klubja, a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia hivatalos oldalának adott interjújában.

Távolodás Csipes Ferenctől

A 21 esztendősen vezérevezőssé vált Fojt Sára arról is beszélt, a 37 esztendős Demeter Istvánnal egészen más módszerekkel edz, mint a 60 éves mesteredzővel tette.

Míg korábban Csipes Ferenc esetében a régi iskola érvényesült, most sok újdonságban van részem, egyfajta betanuló fázisban vagyok, de azt érzem, hogy szeretném minél több aspektusát megismerni a felkészülésemnek.

Örülök neki, hogy ebben a váltásban is teljes mellszélességgel mellettem állnak az akadémia vezetői, Kovács Katalin mindenben támogat.

A 2023-tól a Csipes-csoporttal készült Fojt Sára párizsi párostársa, a mesteredzővel már 2018 óta együtt dolgozó Pupp Noémi is edzőt váltott, ő is Demeter Istvánt választotta. A 27 éves paksi kajakos már nem akar másfél órákat kajakozni.

– Sok mindent átgondoltam és azt kellett néznem, hogy számomra mi a legjobb döntés. Több edző is szóba került, de a legtöbb érv Döme mellett szólt. Tetszett az a szakmaiság, amit felvázolt, emellett szembetűnő volt Fejes Dani fejlődése... Döme nagyon benne van az erő-állóképesség fejlesztésében. 

A vízi edzések is inkább tudatosan, mintsem ösztönösen vannak felépítve és sokkal nagyobb hangsúlyt helyezünk az úgymond modernebb dolgokra, a mérésekre. Úgy érzem, nekem már nem feltétlenül arra van szükségem, hogy másfél órákat kajakozzak, a hatékonyságra kell törekednem. 

– mondta Pupp Noémi, aki a Magyar Kajak-Kenu Szövetség oldalának azt is elárulta, hogy úgy érzi, a versenyzésében is vannak kiaknázatlan területek.

A Kozák-ügy hatása

A párizsi olimpiai bronzérmes négyes két tagja tehát elhagyta „az öntörvényű zseninek” tartott Csipes Ferencet, Csipes Tamara és Gazsó Alida Dóra maradt a Honvédnál. Emlékezetes, hogy 2024 tavaszán mind a négy versenyző kiharcolta az olimpiai szereplés jogát Kozák Danutával szemben. A játékokról végül lemaradó hatszoros aranyérmes a válogató előtt azzal vádolta Csipes Ferencet, hogy bomlasztja az akkor még vele felálló négyest. Vizsgálat indult, s felmentették a mesteredzőt, aki szóban visszavágott, majd tanítványai taroltak a válogatókon. Kozák Danuta akkor arról is írt, hogy Csipesben tüske maradt, amiért 2011-ben elhagyta. Remélhetőleg Fojt Sára és Pupp Noémi békében vált el tőle.

