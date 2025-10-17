Kiderült, miért hagyták el Csipes Ferencet olimpiai dobogós tanítványai

Egy ideje már a levegőben volt a váltás, most meghozta nehéz döntését Fojt Sára és Pupp Noémi. A kétszeres olimpiai bronzérmes kajakosok útjai végleg elválnak az őket az olimpiai dobogóra juttató Csipes Ferenctől. Tavaly még az összefogásáról volt híres a BHSE-s csoport, amikor a hatszoros aranyérmes Kozák Danutával szemben védte a mesteredzőt és szerezte meg a párizsi kvótákat.

Párizsban még teljes volt az összhang: Gazsó Alida Dóra, Csipes Tamara, Fojt Sára és Pupp Noémi is Csipes Ferenc útmutatását követte (Fotó: Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

Átalakulás, váltás

Amíg 2024-ben Európa-bajnok és olimpiai bronzérmes lett a magyar női kajaknégyes, addig 2025-ben a kontinensbajnoki címet csalódást keltő hetedik hely követte a világbajnokságon. Tegyük hozzá, két helyen is változott az egység: az idén pihenő Csipes Tamara és a sérült Gazsó Alida Dóra távollétében Kőhalmi Emese és Ujfalvi Laura lapátolt egy hajóban Fojt Sárával és Pupp Noémivel. Kiderült, hogy már nem is a Magyarországot több olimpiai aranyéremre felkészítő Csipes Ferenc irányította az egység munkáját.

– Úgy éreztem, hogy szükségszerű számomra a változás. Idén nem tudtam korábbi edzőmmel, Csipes Ferenccel együtt készülni, a nyári munka nagy részében a női négyes felkészítésével megbízott Beé-Samu Andreával végeztem az egyes és csapathajós edzéseket.

A nyár után sokáig gondolkoztam azon, hogy milyen irányba induljak el, százszor átrágtam magamban a lehetőségeket és végül úgy határoztam, hogy Demeter István mellett teszem le a voksomat.

Úgy érzem, a Csipes Ferenccel eltöltött időszak magasra tette számomra a lécet, és „Döme” elképzelései, valamint az ő öttagú csoportja, amelynek alapembere a világbajnok kenus, Fejes Dániel, áll a legközelebb ahhoz, amiben megtaláltam a jövőképet – indokolta az elhatározását Fojt Sára klubja, a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia hivatalos oldalának adott interjújában.

Távolodás Csipes Ferenctől

A 21 esztendősen vezérevezőssé vált Fojt Sára arról is beszélt, a 37 esztendős Demeter Istvánnal egészen más módszerekkel edz, mint a 60 éves mesteredzővel tette.

Míg korábban Csipes Ferenc esetében a régi iskola érvényesült, most sok újdonságban van részem, egyfajta betanuló fázisban vagyok, de azt érzem, hogy szeretném minél több aspektusát megismerni a felkészülésemnek.

Örülök neki, hogy ebben a váltásban is teljes mellszélességgel mellettem állnak az akadémia vezetői, Kovács Katalin mindenben támogat.