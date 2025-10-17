Aláírhat valamit a budapesti békecsúcson Trump és Putyin?

Donald TrumpVlagyimir PutyinBudapesti békecsúcs

Tegnap az egész világot meglepte a hír, hogy az amerikai elnök javaslatára Budapesten tartják majd a következő békecsúcsot. Donald Trump és Vlagyimir Putyin helyszínválasztása kapcsán már többen is rebesgették, hogy a szimbolikán túl is jelentős politikai üzenete lehet Budapestnek, hiszen Orbán Viktor évek óta békepolitikát folytat. Azonban valójában most mindenki arra kíváncsi: aláírhatnak-e valamit a felek a budapesti békecsúcson.

Brém-Nagy Márton
2025. 10. 17. 18:52
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
Az egész világ a magyar fővárosra figyelt tegnap, miután az amerikai elnök bejelentette, hogy Budapest lesz a béketárgyalások következő helyszíne. A tény, hogy hazánk ad majd otthont Donald Trump és Vlagyimir Putyin csúcstalálkozójának egyértelmű visszaigazolása Orbán Viktor miniszterelnök békepárti politikájának. A kérdés azonban, ami most mindenkit érdekel mégis az, hogy vajon sikerül-e a feleknek megállapodni és aláírhatnak-e majd valamiféle megállapodást a békecsúcson. 

Putyin és Trump feltehetőleg megállapodásra akar jutni
Putyin és Trump feltehetőleg megállapodásra akar jutni 
(Fotó: DREW ANGERER / AFP)

Lapunk ennek kapcsán megkereste Siklósi Pétert, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját. A szakértő szerint a felek a legutóbbi alkalommal Alaszkában nem adtak ki semmilyen nyilatkozatot, de „mindig olyan sejtelmesen beszéltek róla, hogy mi történt”. Siklósi véleménye szerint feltehetőleg a felek az akkori találkozó során már átbeszélték a helyzetet és „tökéletesen megértették a másik helyzetét, és, hogy mit akar, mit tud és mit nem tud elfogadni”. 

Az alaszkai találkozó után még tartott két hónapig a nyári harci szezon, amit az oroszok végigharcoltak. Most, hogy ez véget ért, elkezdődött a sárszezon, amit eddig meg tudtak szerezni, megszerezték, – ami nem túl sok egyébként, teszem hozzá – és most már annyi esélyük sincsen továbbmenni, amennyi eddig volt. 

– fogalmazott.

Biztos vagyok benne, hogy Anchorage-ban, legalábbis hallgatólagosan megegyeztek abban, hogy amikor vége a harci szezonnak, akkor ténylegesen leül Oroszország tárgyalni, és szerintem most ez történik. Az amerikaiak kvázi emlékeztették őket arra, hogy akkor most ideje tárgyalni

– foglalta össze a helyzetet Siklósi. 

A szakértő szerint az Anchorage-i találkozó a „helyzet tisztázásáról szólt”, de a budapesti már arról szólhat, hogy a két vezető újra leül és elkezdik a békefolyamatot. Siklósi szerint egyébként lehetséges, hogy „ennél többről lesz szó”.

Nem szoktak az első számú vezetők, az elnökök harmadik országba elutazni azért, hogy csak beszélgessenek. Ott általában eredményekre szoktak már jutni

– fogalmazott a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója.

Emlékeztetett, hogy az orosz, valamint az amerikai külügyminiszternek már kiadták a találkozó előkészítését, így személyes véleménye szerint a „cél az lehet, hogy Budapesten már megállapodás szülessen”.

Valószínűleg Anchorage-ban már megértették egymást. Tehát mind a két fél érti, hogy ki meddig mehet el, és hogyha ez megvan, akkor onnantól kezdve már csak egy-két kérdéses részletet kell tisztázni. Feltehetőleg tehát nem most kezdték el a megoldást kitalálni

– zárta Siklósi Péter. 

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök  (Fotó: AFP)

