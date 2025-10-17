Aláírhat valamit a budapesti békecsúcson Trump és Putyin?

Az egész világ a magyar fővárosra figyelt tegnap, miután az amerikai elnök bejelentette, hogy Budapest lesz a béketárgyalások következő helyszíne. A tény, hogy hazánk ad majd otthont Donald Trump és Vlagyimir Putyin csúcstalálkozójának egyértelmű visszaigazolása Orbán Viktor miniszterelnök békepárti politikájának. A kérdés azonban, ami most mindenkit érdekel mégis az, hogy vajon sikerül-e a feleknek megállapodni és aláírhatnak-e majd valamiféle megállapodást a békecsúcson.

Putyin és Trump feltehetőleg megállapodásra akar jutni

(Fotó: DREW ANGERER / AFP)

Lapunk ennek kapcsán megkereste Siklósi Pétert, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját. A szakértő szerint a felek a legutóbbi alkalommal Alaszkában nem adtak ki semmilyen nyilatkozatot, de „mindig olyan sejtelmesen beszéltek róla, hogy mi történt”. Siklósi véleménye szerint feltehetőleg a felek az akkori találkozó során már átbeszélték a helyzetet és „tökéletesen megértették a másik helyzetét, és, hogy mit akar, mit tud és mit nem tud elfogadni”.

Az alaszkai találkozó után még tartott két hónapig a nyári harci szezon, amit az oroszok végigharcoltak. Most, hogy ez véget ért, elkezdődött a sárszezon, amit eddig meg tudtak szerezni, megszerezték, – ami nem túl sok egyébként, teszem hozzá – és most már annyi esélyük sincsen továbbmenni, amennyi eddig volt.

– fogalmazott.