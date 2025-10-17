Szijjártó Péter: A béke hiánya mindannyiunk gondja

Ha nem lesz béke, az nem a kampányban, hanem mindannyiunk életében problémát fog jelenteni – válaszolta a külügyminiszter, majd kiemelte, hogy nem alacsonyítaná le a háború vagy béke kérdését egy kampány kérdésére.

Szerintem azért ez minden határon túlmegy. Mi három és fél éve békét szeretnénk, és azért szeretnénk békét, hogy a magyar emberek biztonságban éljenek.

Ha egy ország szomszédságában háború van, akkor az mindennapos veszélyt jelent. Alaszka után volt mindenkiben egy nagyon komoly bizakodás.