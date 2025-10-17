Ahogy a Magyar Nemzeten is megírtuk, Robert C. Castel szerint a budapesti békecsúcs a magyar diplomácia hosszú távú pozícionálásának eredménye . Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert arról kérdezték, hogyha esetleg ebből a csúcsból sem fog béke megszületni Ukrajnában, akkor ez nem fog-e problémát okozni a politikai kampányban Magyarországon.
Szijjártó Péter: A béke hiánya mindannyiunk gondja
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott, ha nem születik béke Ukrajnában, az nem politikai kampánykérdés, hanem minden magyar ember életét érintő probléma lesz. Hangsúlyozta, Magyarország három és fél éve a béke pártján áll, és a biztonság érdekében dolgozik. A miniszter szerint biztató fejlemény, hogy az amerikai és orosz elnök személyes találkozóra készül.
Ha nem lesz béke, az nem a kampányban, hanem mindannyiunk életében problémát fog jelenteni – válaszolta a külügyminiszter, majd kiemelte, hogy nem alacsonyítaná le a háború vagy béke kérdését egy kampány kérdésére.
Szerintem azért ez minden határon túlmegy. Mi három és fél éve békét szeretnénk, és azért szeretnénk békét, hogy a magyar emberek biztonságban éljenek.
Ha egy ország szomszédságában háború van, akkor az mindennapos veszélyt jelent. Alaszka után volt mindenkiben egy nagyon komoly bizakodás.
További Külföld híreink
Sajnáljuk, hogy azóta az események inkább az eszkaláció irányába kezdtek el mutatni, és ezért is tartjuk fantasztikus hírnek, hogy tegnap beszélt egymással a két elnök, és ezért tartjuk fantasztikus hírnek, hogy személyesen is találkozni fognak, mert csak így lehet elejét venni a további eszkalációnak
– mondta Szijjártó Péter.
Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin az alaszkai csúcson (Fotó: AFP)
További Külföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Magyar Péterék a rezsicsökkentés ellen szavaztak, ennyivel drágulhat a gáz
A családoknak jelentősen többet kell majd fizetniük.
Emberölésre gyanakszanak a nyomozók a világmárka alapítójának halála ügyében, újranyitják az aktát + fotó
Először azt hitték, balesetben halt meg az ország ötödik leggazdagabb embere.
A diplomáciai sakkjátszma következő lépése Budapesten + videó
Budapesti békecsúcs.
Zelenszkij terve visszafelé sült el + videó
Az elemző szerint az ukrán elnök hónapokig azon dolgozott, hogy éket verjen Donald Trump és Orbán Viktor közé.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Magyar Péterék a rezsicsökkentés ellen szavaztak, ennyivel drágulhat a gáz
A családoknak jelentősen többet kell majd fizetniük.
Emberölésre gyanakszanak a nyomozók a világmárka alapítójának halála ügyében, újranyitják az aktát + fotó
Először azt hitték, balesetben halt meg az ország ötödik leggazdagabb embere.
A diplomáciai sakkjátszma következő lépése Budapesten + videó
Budapesti békecsúcs.
Zelenszkij terve visszafelé sült el + videó
Az elemző szerint az ukrán elnök hónapokig azon dolgozott, hogy éket verjen Donald Trump és Orbán Viktor közé.