Szijjártó Péter: A béke hiánya mindannyiunk gondja

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott, ha nem születik béke Ukrajnában, az nem politikai kampánykérdés, hanem minden magyar ember életét érintő probléma lesz. Hangsúlyozta, Magyarország három és fél éve a béke pártján áll, és a biztonság érdekében dolgozik. A miniszter szerint biztató fejlemény, hogy az amerikai és orosz elnök személyes találkozóra készül.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 16:58
Donald Trump és Vlagyimir Putyin az alaszkai csúcson
Donald Trump és Vlagyimir Putyin az alaszkai csúcson Fotó: DREW ANGERER Forrás: AFP
Ahogy a Magyar Nemzeten is megírtuk, Robert C. Castel szerint a budapesti békecsúcs a magyar diplomácia hosszú távú pozícionálásának eredménye . Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert arról kérdezték, hogyha esetleg ebből a csúcsból sem fog béke megszületni Ukrajnában, akkor ez nem fog-e problémát okozni a politikai kampányban Magyarországon.

(Forrás: Facebook)

Ha nem lesz béke, az nem a kampányban, hanem mindannyiunk életében problémát fog jelenteni – válaszolta a külügyminiszter, majd kiemelte, hogy nem alacsonyítaná le a háború vagy béke kérdését egy kampány kérdésére.

Szerintem azért ez minden határon túlmegy. Mi három és fél éve békét szeretnénk, és azért szeretnénk békét, hogy a magyar emberek biztonságban éljenek. 

Ha egy ország szomszédságában háború van, akkor az mindennapos veszélyt jelent. Alaszka után volt mindenkiben egy nagyon komoly bizakodás. 

Sajnáljuk, hogy azóta az események inkább az eszkaláció irányába kezdtek el mutatni, és ezért is tartjuk fantasztikus hírnek, hogy tegnap beszélt egymással a két elnök, és ezért tartjuk fantasztikus hírnek, hogy személyesen is találkozni fognak, mert csak így lehet elejét venni a további eszkalációnak

– mondta Szijjártó Péter.

Azért ez így világos, nem?

Azért ez így világos, nem?

Posted by Szijjártó Péter on Friday, October 17, 2025

Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin az alaszkai csúcson (Fotó: AFP)

 

