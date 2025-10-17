Robert C. Castel: A budapesti békecsúcs a magyar diplomácia hosszú távú pozícionálásának eredménye (Fotó: MW Archívum)

Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója szerint az, hogy Magyarország adhat helyet egy ilyen jelentőségű találkozónak, önmagában is diplomáciai áttörés.



„Egy dolog lehet véletlen, kettő már nem” – fogalmazott, utalva arra, hogy a sarm es-sejki és a budapesti békekezdeményezés már mintázatot jelez. Hozzátette: ez a magyar külpolitika hosszú távú pozícionálásának, a keleti nyitás következetes folytatásának a bizonyítéka.

A szakértő szerint Magyarország helyzete egyedülálló Európában, hiszen képes párbeszédet fenntartani mind az Egyesült Államokkal, mind Oroszországgal.

Budapest ma egyfajta semleges, megbízható találkozóhely, amely alkalmas arra, hogy a világ nagyhatalmai nyugodt körülmények között tárgyaljanak

– mondta. Castel úgy véli, hogy ez a magyar diplomácia súlyának és tekintélyének elismerése is a nemzetközi rendszerben.