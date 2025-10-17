MagyarországRobert C. CastelBudapesti békecsúcsdiplomácia

Robert C. Castel: A budapesti békecsúcs a magyar diplomácia hosszú távú pozícionálásának eredménye

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 15:54

A Front – Robert C. Castellel című műsor legújabb adásában a biztonságpolitikai tanácsadó szerint a Budapestre tervezett Trump–Putyin-találkozó a magyar diplomácia hosszú távú pozícionálásának eredménye, és önmagában is jelentősége van – a sikeressége pedig meghatározza, miként rögzül a nemzetközi köztudatban. Castel az ukrajnai front őszi-téli kilátásairól, a NATO belső feszültségeiről, a közel-keleti tűzszünet törékenységéről és a venezuelai helyzetről is beszélt.

Robert C. Castel: A budapesti békecsúcs a magyar diplomácia hosszú távú pozícionálásának eredménye (Fotó: MW Archívum)

Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója szerint az, hogy Magyarország adhat helyet egy ilyen jelentőségű találkozónak, önmagában is diplomáciai áttörés.
 

„Egy dolog lehet véletlen, kettő már nem” – fogalmazott, utalva arra, hogy a sarm es-sejki és a budapesti békekezdeményezés már mintázatot jelez. Hozzátette: ez a magyar külpolitika hosszú távú pozícionálásának, a keleti nyitás következetes folytatásának a bizonyítéka.

A szakértő szerint Magyarország helyzete egyedülálló Európában, hiszen képes párbeszédet fenntartani mind az Egyesült Államokkal, mind Oroszországgal.

Budapest ma egyfajta semleges, megbízható találkozóhely, amely alkalmas arra, hogy a világ nagyhatalmai nyugodt körülmények között tárgyaljanak

 – mondta. Castel úgy véli, hogy ez a magyar diplomácia súlyának és tekintélyének elismerése is a nemzetközi rendszerben.

A beszélgetésben szóba került Donald Trump és Volodimir Zelenszkij washingtoni találkozója is. Castel szerint az amerikai elnök Tomahawk-rakéták szállításáról tett bejelentése stratégiai üzenet volt Moszkvának, amely végül hozzájárult ahhoz, hogy újrainduljon a diplomáciai kommunikáció a két nagyhatalom között.

Trump elnöknek sikerült felkeltenie Putyin figyelmét, és ezzel megágyazni a budapesti békecsúcshoz vezető folyamatnak

 – fogalmazott.

A biztonságpolitikai szakértő az ukrajnai fronthelyzetet is elemezte. Mint mondta, az őszi időjárás és a sár nemcsak lelassítja, hanem alapvetően átalakítja a hadviselést. A mechanizált hadseregek mozgása korlátozott, a tüzérség statikusabbá válik, a logisztika pedig kulcskérdéssé lép elő.

A háború most a logisztikai vonalakon dől el, nem a látványos frontáttöréseken

 – hangsúlyozta Castel.

A szakértő szerint a budapesti találkozó nemcsak Magyarország diplomáciai sikere, hanem egyben történelmi lehetőség is arra, hogy a béke felé vezető folyamat elinduljon.

A magyar külpolitika következetesen tartotta a párbeszédet minden féllel. Ez a kiegyensúlyozott megközelítés hozta el azt, hogy ma Budapest a nemzetközi béketörekvések egyik központja lehet

 – fogalmazott Robert C. Castel.

A beszélgetésben szóba került még a NATO jövője, továbbá a szakértő értékelte a Hamász és Izrael közötti tűzszünet helyzetét is. Castel szerint a terrorszervezet nem teljesítette maradéktalanul a megállapodás feltételeit, ami veszélybe sodorhatja a folyamatot. Végül kitért Szíria orosz kapcsolatainak újjáépítésére is, amelyet a közel-keleti „kiegyensúlyozó” politika részének nevezett.

