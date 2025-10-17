Budapest az európai diplomácia középpontja

Volodimir ZelenszkijPutyinbékecsúcsBudapesti békecsúcs

Donald Trump és Vlagyimir Putyin csütörtökön egy több mint két és fél órás telefonbeszélgetést folytattak. A két államfő egy újabb csúcstalálkozó megszervezéséről tárgyalt, amelynek helyszíne Budapest lesz. Jurij Usakov elmondta, hogy Putyin azonnal támogatta a magyar főváros ötletét. Ian Proud brit diplomata viszont arra számít, hogy az esemény csalódást okoz majd az Európai Uniónak és Volodimir Zelenszkijnek, ugyanakkor Budapestet az európai diplomácia középpontjaként jellemezte.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 11:53
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b2), Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes (b1), Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára (j2) és Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára (j1) a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) ülésén a Várkert Bazárban 2025. október 16-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fő
Donald Trump és Vlagyimir Putyin csütörtökön tartották nyolcadik, eddigi leghosszabb telefonbeszélgetésüket, amely mintegy két és fél órán át zajlott. Jurij Usakov orosz diplomata tájékoztatása szerint a felek egy új csúcstalálkozó megszervezéséről egyeztettek, amelyet Budapesten rendeznek meg, továbbá a két ország közötti együttműködés kérdéseit is áttekintették. A megbeszélés után Trump elnök közölte, hogy találkozni kíván Putyinnal a magyar fővárosban, amit Usakov elmondása szerint az orosz elnök azonnal támogatott – írja a RIA Novosztyi.

A brit diplomata szerint az EU vezetői a párnájukba fognak sírni, akárcsak Zelenszkij a budapesti békecsúcs miatt. Fotó: AFP

Ian Proud brit diplomata szerint az EU-t és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is csalódás fogja érni Putyin és Trump magyarországi találkozója miatt.

Magyarország jelenleg az európai diplomácia epicentruma. Az eurokraták a párnájukba fognak sírni, akárcsak Volodimir Zelenszkij

 – írta. A szakértő szerint Budapest az egyetlen racionális hely Európában, ahol a két vezető találkozhat. 

Korábban arról is beszámoltunk, hogy történelmi jelentőségű a budapesti békecsúcs.

 

Borítókép: Orbán Viktor a béke követe, Budapest pedig Európa diplomáciai középpontja (Fotó: AFP)

