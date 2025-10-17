Budapest az európai diplomácia középpontja

Donald Trump és Vlagyimir Putyin csütörtökön tartották nyolcadik, eddigi leghosszabb telefonbeszélgetésüket, amely mintegy két és fél órán át zajlott. Jurij Usakov orosz diplomata tájékoztatása szerint a felek egy új csúcstalálkozó megszervezéséről egyeztettek, amelyet Budapesten rendeznek meg, továbbá a két ország közötti együttműködés kérdéseit is áttekintették. A megbeszélés után Trump elnök közölte, hogy találkozni kíván Putyinnal a magyar fővárosban, amit Usakov elmondása szerint az orosz elnök azonnal támogatott – írja a RIA Novosztyi.

A brit diplomata szerint az EU vezetői a párnájukba fognak sírni, akárcsak Zelenszkij a budapesti békecsúcs miatt. Fotó: AFP

Ian Proud brit diplomata szerint az EU-t és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is csalódás fogja érni Putyin és Trump magyarországi találkozója miatt.

Magyarország jelenleg az európai diplomácia epicentruma. Az eurokraták a párnájukba fognak sírni, akárcsak Volodimir Zelenszkij

– írta. A szakértő szerint Budapest az egyetlen racionális hely Európában, ahol a két vezető találkozhat.

Borítókép: Orbán Viktor a béke követe, Budapest pedig Európa diplomáciai középpontja (Fotó: AFP)