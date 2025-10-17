Vlagyimir PutyinDonald TrumpBudapest

A diplomáciai sakkjátszma következő lépése Budapesten + videó

Donald Trump és Vlagyimir Putyin hamarosan Budapestre érkezhet a tervezett békecsúcsra. Szijjártó Péter külügyminiszter közölte, hogy Magyarország biztosítani fogja az orosz elnök belépését és tárgyalásainak feltételeit, annak ellenére, hogy Putyin ellen nemzetközi elfogatóparancs van érvényben. A tárcavezető szerint Magyarország szuverén országként nem köteles egyeztetni erről az európai partnerekkel. A budapesti békecsúcsra figyel a világ.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 16:56
Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)
Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP) Fotó: GRIGORY SYSOYEV
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Donald Trump és Vlagyimir Putyin hamarosan Magyarországra látogat a budapesti békecsúcsra. 

A budapesti békecsúcs keretében találkozik majd az orosz és az amerikai elnök
A budapesti békecsúcson találkozik majd az orosz és az amerikai elnök
(Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Az orosz elnökkel szemben uniós szankciók vannak életben, jogilag hogyan fog kinézni ez a belépés az Európai Unió területére. Egyeztettek-e már az európai partnerekkel? – tették fel a sajtótájékoztatón Szijjártó Péternek a kérdést, amire a külügyminiszter a következőket mondta:

Vlagyimir Putyin elnököt is tisztelettel várjuk. Természetesen biztosítjuk számára azt, hogy Magyarországra belépjen, itt sikeres tárgyalást folytasson, majd pedig utána hazatérjen. Semmifajta egyeztetésre nincsen szükség senkivel. Mi egy szuverén ország vagyunk, itt Vlagyimir Putyint, Oroszország elnökét tisztelettel fogjuk fogadni, vendégül látni és biztosítani a körülményeket, hogy az amerikai elnökkel tudjon tárgyalni. 

Borítókép: Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

add-square Budapesti békecsúcs

Zelenszkij terve visszafelé sült el + videó

Budapesti békecsúcs 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekBudapesti békecsúcs

Csúcs ez az érzés – de nem Brüsszelben

Szőcs László avatarja

Most rossz ellendrukkernek lenni: Trump és Putyin a fővárosunkban találkozhatnak majd.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu