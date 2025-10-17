Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Donald Trump és Vlagyimir Putyin hamarosan Magyarországra látogat a budapesti békecsúcsra.
A diplomáciai sakkjátszma következő lépése Budapesten + videó
Donald Trump és Vlagyimir Putyin hamarosan Budapestre érkezhet a tervezett békecsúcsra. Szijjártó Péter külügyminiszter közölte, hogy Magyarország biztosítani fogja az orosz elnök belépését és tárgyalásainak feltételeit, annak ellenére, hogy Putyin ellen nemzetközi elfogatóparancs van érvényben. A tárcavezető szerint Magyarország szuverén országként nem köteles egyeztetni erről az európai partnerekkel. A budapesti békecsúcsra figyel a világ.
Az orosz elnökkel szemben uniós szankciók vannak életben, jogilag hogyan fog kinézni ez a belépés az Európai Unió területére. Egyeztettek-e már az európai partnerekkel? – tették fel a sajtótájékoztatón Szijjártó Péternek a kérdést, amire a külügyminiszter a következőket mondta:
Vlagyimir Putyin elnököt is tisztelettel várjuk. Természetesen biztosítjuk számára azt, hogy Magyarországra belépjen, itt sikeres tárgyalást folytasson, majd pedig utána hazatérjen. Semmifajta egyeztetésre nincsen szükség senkivel. Mi egy szuverén ország vagyunk, itt Vlagyimir Putyint, Oroszország elnökét tisztelettel fogjuk fogadni, vendégül látni és biztosítani a körülményeket, hogy az amerikai elnökkel tudjon tárgyalni.
Borítókép: Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)
