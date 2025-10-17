Cinemira FesztiválHír TVsvenk

Innen indult, hogy véletlenül írtak egy könyvet

Lezajlott a Cinemira Gyerek -és Ifjúsági Film Pitch Fóruma, ahol a legfrissebb, fiatal közönségnek szóló film- és sorozattervek mutatkoztak be. A Pitch fórum célja, hogy a filmterveket bemutató forgatókönyvírók producereket, rendezőket, alkotótársakat találjanak a projektjükhöz. Innen indult annak idején a Véletlenül írtam egy könyvet című, szívmelengető családi film is, amely eddig összesen huszonhárom trófeát nyert rangos fesztiválokon, emellett nyolc európai országba vették meg moziforgalmazásra.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 19:04
Fotó: sportshot.de
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A műsorban még láthatnak riportot az Ember maradj! Az Ákos-sztori. Eddig. című film díszbemutatójáról, szó lesz Nemes Jeles László Oscar-díjas rendező legújabb, Árva című filmjéről, amely október 23-án debütál a magyar mozikban, valamint arról is, hogy Sós Bálint Dániel Minden rendben című, súlyos morális dilemmát boncolgató filmje már elérhető a Filmión. 

Innen indult, hogy véletlenül írtak egy könyvet
Lakos Nóra bízik benne, hogy a Véletlenül írtam egy könyvet sikere nyomán mostantól több film készül a fiatal közönségnek (Fotó: sportshot.de)

Lakos Nóra, a Cinemira fesztiváligazgatója úgy fogalmazott: a Cinemira Film Pitch Fórum és fesztivál célja, hogy újra készüljön gyerek- és ifjúsági film hazánkban. Hozzátette: bízik benne, hogy a Véletlenül írtam egy könyvet sikere nyomán mostantól több film készül a fiatal közönségnek. 

A fesztiváligazgató a Svenknek a Junior Film Pitch kapcsán kifejtette: 

Milyen izgalmas lenne, ha nem középkorú emberek mondanák meg, hogy milyen filmek készüljenek a gyerekeknek, hanem ők hoznák.

Bakos Katalin, a zsűri és az NFI televíziós döntőbizottságának tagja megosztotta a Svenk stábjával, hogy milyen filmterveket díjaznak a pitch-fórumon, valamint az is kiderül az adásból, hogy a diákzsűri hogyan hozza meg a döntését, illetve, hogy milyen problémák foglalkoztatják a fiatal filmeseket. 

A Svenk film- és mozimagazin a Nemzeti Filmintézet (NFI) megbízásából készül, szombaton 12.30-tól, illetve vasárnap 7.30-tól látható a Hír TV-n, emellett elérhető az NFI YouTube-csatornáján is. 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Így történt...

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu