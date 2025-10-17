Innen indult, hogy véletlenül írtak egy könyvet

A műsorban még láthatnak riportot az Ember maradj! Az Ákos-sztori. Eddig. című film díszbemutatójáról, szó lesz Nemes Jeles László Oscar-díjas rendező legújabb, Árva című filmjéről, amely október 23-án debütál a magyar mozikban, valamint arról is, hogy Sós Bálint Dániel Minden rendben című, súlyos morális dilemmát boncolgató filmje már elérhető a Filmión.

Lakos Nóra bízik benne, hogy a Véletlenül írtam egy könyvet sikere nyomán mostantól több film készül a fiatal közönségnek (Fotó: sportshot.de)

Lakos Nóra, a Cinemira fesztiváligazgatója úgy fogalmazott: a Cinemira Film Pitch Fórum és fesztivál célja, hogy újra készüljön gyerek- és ifjúsági film hazánkban. Hozzátette: bízik benne, hogy a Véletlenül írtam egy könyvet sikere nyomán mostantól több film készül a fiatal közönségnek.

A fesztiváligazgató a Svenknek a Junior Film Pitch kapcsán kifejtette:

Milyen izgalmas lenne, ha nem középkorú emberek mondanák meg, hogy milyen filmek készüljenek a gyerekeknek, hanem ők hoznák.

Bakos Katalin, a zsűri és az NFI televíziós döntőbizottságának tagja megosztotta a Svenk stábjával, hogy milyen filmterveket díjaznak a pitch-fórumon, valamint az is kiderül az adásból, hogy a diákzsűri hogyan hozza meg a döntését, illetve, hogy milyen problémák foglalkoztatják a fiatal filmeseket.