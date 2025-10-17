Karácsony GergelycsődBorbély BeátaBudapest Brand

Tovább hárítja a felelősséget Karácsony Gergely

A Nézőpont Intézet elemzője, Borbély Beáta szerint Karácsony Gergely a Budapest Brand botránya kapcsán is úgy tesz, mint egész politikai pályafutása alatt: hárít és semmilyen kellemetlen ügyben nem vállalja még az egyértelmű felelősséget sem.

Gábor Márton
2025. 10. 17. 18:31
– Karácsony Gergely a megválasztása óta folyamatosan a kormányra hárítja a felelősséget az eredménytelen városvezetői teljesítménye és a főváros anyagi helyzete miatt. Bár adatokkal alátámasztott, hogy Budapestnek a kiadásainál jóval nagyobb mértékben nőnek a bevételei, mégis sikerült pár év alatt csődbe vinni a hosszú évek után egyenesbe került fővárost – mondta el lapunknak Borbély Beáta. A Nézőpont Intézet szakértője kiemelte, 

Tarlós István 2010-ben 250 milliárdos adósságállománnyal vette át a főváros vezetését, majd 2019-ben végül 214 milliárd plusszal adta át Karácsony Gergelynek a városháza kulcsát. 2024-ben már ismét mínuszba került az önkormányzat, pedig egyetlen saját kezdeményezésű nagyberuházást sem hajtott végre és láthatóan egyre rosszabb állapotba süllyedt a 2010 után végre fejlődésnek indult város. A 2024-ben megalakult új, Karácsony–Tisza vezetésű közgyűlés óta azonban még súlyosabb lett a helyzet, Budapest csődhelyzetbe és adósságspirálba került.

Ebben a helyzetben, a folyamatos botrányok és anyagi nehézségek után újabb korrupciógyanús ügyként robbant a Budapest Brand esete. A szakértő szerint bár a cég csak pár éves, mégis a rossz emlékű Demszky-korszakot idézi. 

 

Itt is ugyanazt a mintázatot láthatjuk, mint a régi baloldali vezetésű fővárosi cégeknél: milliós végkielégítések, felesleges vagy teljesítmény nélküli tanácsadói szerződések, túlárazott megbízások, átláthatatlan működés

– jelentette ki Borbély Beáta. Hozzátette, Karácsony Gergely most is úgy tesz, mint egész politikai pályafutása alatt: hárít és semmilyen kellemetlen ügyben nem vállalja még az egyértelmű felelősséget sem. 

Amennyiben nem tesz büntetőfeljelentést, az azt jelenti, hogy nem is akarja tisztázni, egyszerűen el akarja tussolni az ügyet. Ez politikailag nehezen védhető az így is rendkívül megosztott és konfliktusokkal terhelt fővárosi vezetés előtt. A cégben feltárt gyanús ügyek így is nagy nyilvánosságot kaptak, ami tovább rontja a főpolgármester amúgy sem túl jó megítélését

– jegyezte meg a szakértő. 

Borbély Beáta szerint az összes hasonló botrány és korrupciós ügy folyamatos és kemény támadási alapot ad a Fidesz-frakciónak a fővárosi Karácsony–Tisza vezetéssel szemben. 

Mint korábban beszámoltunk róla, milliós prémiumokra, luxushotelekben bérelt parkolóhelyekre, soha be nem mutatott színházi koncepciókra és politikai kötődésű megbízásokra derült fény a Budapest Brand Nonprofit Zrt. vizsgálóbizottsági jelentéséből. Szentkirályi Alexandra szerint mindez csak a jéghegy csúcsa, és Karácsony Gergelynek azonnali feljelentést kellene tennie, valamint el kellene indítania a fővárosi cégek teljes körű átvilágítását.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés ülésén (Fotó: MTI/Illyés Tibor)


