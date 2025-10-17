Tovább hárítja a felelősséget Karácsony Gergely

– Karácsony Gergely a megválasztása óta folyamatosan a kormányra hárítja a felelősséget az eredménytelen városvezetői teljesítménye és a főváros anyagi helyzete miatt. Bár adatokkal alátámasztott, hogy Budapestnek a kiadásainál jóval nagyobb mértékben nőnek a bevételei, mégis sikerült pár év alatt csődbe vinni a hosszú évek után egyenesbe került fővárost – mondta el lapunknak Borbély Beáta. A Nézőpont Intézet szakértője kiemelte,

Tarlós István 2010-ben 250 milliárdos adósságállománnyal vette át a főváros vezetését, majd 2019-ben végül 214 milliárd plusszal adta át Karácsony Gergelynek a városháza kulcsát. 2024-ben már ismét mínuszba került az önkormányzat, pedig egyetlen saját kezdeményezésű nagyberuházást sem hajtott végre és láthatóan egyre rosszabb állapotba süllyedt a 2010 után végre fejlődésnek indult város. A 2024-ben megalakult új, Karácsony–Tisza vezetésű közgyűlés óta azonban még súlyosabb lett a helyzet, Budapest csődhelyzetbe és adósságspirálba került.

Ebben a helyzetben, a folyamatos botrányok és anyagi nehézségek után újabb korrupciógyanús ügyként robbant a Budapest Brand esete. A szakértő szerint bár a cég csak pár éves, mégis a rossz emlékű Demszky-korszakot idézi.