Karácsony Gergely körül fogy a levegő, átvilágítási szakértőt rendeltek ki a Budapest Brand botránya miatt + videó

– Az elmúlt napokban riasztó és felháborító hírek érkeztek a Budapest Brand működésével kapcsolatban. (…) Talán most már érthetjük, hogy az elmúlt időszakban a fővárosi önkormányzat miért tartotta vissza a cégei működésével kapcsolatos adatkéréseket – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában Latorcai Csaba.

Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

A közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes bejelentette: felkérte Domokos László átvilágítási szakértőt, terjessze ki a vizsgálatát a Budapest Brand működésére is.

– És Karácsony Gergelynek is felelnie kell arra, hogy ki engedte mindezt? Hova tűnt és hogyan tűnt el a közpénz a Budapest Brandből? Ezek nem maradhatnak következmények nélkül. Az igazságot ki kell mondani és vállalni kell a felelősséget

– szögezte le Latorcai Csaba.

Mint korábban beszámoltunk róla, milliós prémiumokra, luxushotelekben bérelt parkolóhelyekre, soha be nem mutatott színházi koncepciókra és politikai kötődésű megbízásokra derült fény a Budapest Brand Nonprofit Zrt. vizsgálóbizottsági jelentéséből. Szentkirályi Alexandra szerint mindez csak a jéghegy csúcsa, és Karácsony Gergelynek azonnali feljelentést kellene tennie, valamint el kellene indítania a fővárosi cégek teljes körű átvilágítását.