A Helyzet

Karácsony Gergely főpolgármester kompániája szétlopta-szétlopja a fővárost

Van abban valami szimbolikus, hogy Budapestet pont azon a cégen keresztül fosztogatják, amelynek a város hírnevét kellene öregbítenie. Mentségükre szóljon: így is be lehet kerülni a hírekbe…

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
BudapestKarácsony GergelyBudapest Brand 2025. 10. 17. 5:00

Túl nagy meglepetést nem okozott a Budapest Brand nevű cég disznóságait vizsgáló bizottság napokban közzétett zárójelentése. Hiszen jó ideje köztudott, hogy ez az egyik olyan társaság, amelyen keresztül Karácsony Gergely főpolgármester kompániája szétlopta-szétlopja a fővárost. Valahol csak ereszt az a trezor (lásd még: „Ami befolyik, az rögtön kifolyik”) – hiszen hat éve kis túlzással lófütyfürüty sem épül. Nos, a bizottság jelentése szerint az egyik ilyen tetthely, ahol Karigeriék csapra verték a kasszát, az a Budapest Brand. Most már papírjuk is van róla. Amúgy van abban valami szimbolikus, hogy Budapestet pont azon a cégen keresztül fosztogatják, amelynek a város hírnevét kellene öregbítenie. Mentségükre szóljon: így is be lehet kerülni a hírekbe…

A lóvé kitalicskázásán kívül leginkább annyi telt tőlük, hogy Karácsony kampánylózungjait ismételgették: „Budapest mindenkié”. Meg: „Minden budapesti éljen +5 évet!” (Az örök élet meg az ingyensör lehetne a következő.) Ráadásul a plusz ötéves blabla, ami a budapestieknek 71,5 millió forintjába került, „véletlenül” egybeesett Karigeri kampánylózungjával. Nézzük tovább! Egy soha meg nem valósult színházi előadás dramaturgiai koncepciójára kétszer is kifizettek 3,1 millió forintot, ám a bizottságnak a világért sem árulták el, miért nem valósult meg a produkció. A főpolgi visszamenőleg állapított meg és fizettetett ki körülbelül ötvenmillió forintnyi prémiumot a Budapest Brand vezetőinek. Úgy, hogy a prémiumfeladatokat csak azután határozta meg, hogy azokat már elvégezték. Ügyes! Ráadásul a jelentés szerint a vizsgált időszakban (2020–2024) az üzleti tervek sosem teljesültek, így jogszerűen nem is járt volna Faix Csabáéknak prémium. Ha ez igaz, akkor vissza kell szedni tőlük az utolsó fillérig! Vagy attól a mindenre is alkalmatlan bumburnyáktól, aki odaadta nekik.

Ám a jelentés itt még nem ér véget. Rezsitámogatás is jutott szegény Faix vezérigazgatónak meg helyettesének. A csekély prémiumból nyilván nem tudták „fölfűteni” a kecót. Egyem a zúzájukat! Aztán autóhasználatra meg parkírozásra is kaptak vagy 35 milliót. Képzeljék: derogált nekik a Városháza melletti murvára parkolni ingyen – inkább a közeli Kempinski luxushotel elé gurultak. Ami havonta 240-250 ezer, mindösszesen pedig 3,3 millió forintjába került az adófizetőknek.

Aztán a főpolgármester szép, magyaros nevű „Pop-up Park” installációjának tologatására meg rendezvénykellékek ide-oda hurcolására, raktározására is eltapsoltak valami nyolcvanmilliót, noha a vizsgálóbizottság szerint a főváros főállású alkalmazottai is tologathatták-hurcolhatták volna Gergelyék gönceit. És így tovább.

És mindeközben plakátokon nyomták a dumát, hogy nincs pénz semmire. Meg: „A kormány kivérezteti Budapestet.” Hát persze. De azért ötvenmilliárd akadt a rákosrendezői ganételepre. Mi szóltunk előre (a 2019-es kampányban), hogy ez lesz. Ha ez a bűnbanda ráteszi a mancsát Budapestre, akkor itt kötik infúzióra az évtizedes ellenzéki vergődésben kitikkadt balliberó holdudvart; a fővárosiak pénzéből vigasztalják majd meg a sok kis Hagyó Miklós-klónt. A Vig Mórokat. Lett is belőle Lánchíd-mutyi meg számlagyárbalhé. Mártha Imre közművezér pedig vidáman tutajozgat valahol. Megmondtuk, hogy semmi épkézláb nem épül majd, mert ezek építeni alkatilag alkalmatlanok. Ők a rombolás, a tagadás, a csőd emberei. És saját csődjükért a kormányt hibáztatják majd – pont úgy, ahogyan annak idején Demszky. Hiába folynak be gigantikus iparűzésiadó-bevételek (sokkal több, mint amennyivel a szolidaritási adó nőtt), ha egyszer mindent lenyúlnak. Már nokiás doboz sem kell hozzá. Szóltunk előre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

