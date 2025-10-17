Túl nagy meglepetést nem okozott a Budapest Brand nevű cég disznóságait vizsgáló bizottság napokban közzétett zárójelentése. Hiszen jó ideje köztudott, hogy ez az egyik olyan társaság, amelyen keresztül Karácsony Gergely főpolgármester kompániája szétlopta-szétlopja a fővárost. Valahol csak ereszt az a trezor (lásd még: „Ami befolyik, az rögtön kifolyik”) – hiszen hat éve kis túlzással lófütyfürüty sem épül. Nos, a bizottság jelentése szerint az egyik ilyen tetthely, ahol Karigeriék csapra verték a kasszát, az a Budapest Brand. Most már papírjuk is van róla. Amúgy van abban valami szimbolikus, hogy Budapestet pont azon a cégen keresztül fosztogatják, amelynek a város hírnevét kellene öregbítenie. Mentségükre szóljon: így is be lehet kerülni a hírekbe…

A lóvé kitalicskázásán kívül leginkább annyi telt tőlük, hogy Karácsony kampánylózungjait ismételgették: „Budapest mindenkié”. Meg: „Minden budapesti éljen +5 évet!” (Az örök élet meg az ingyensör lehetne a következő.) Ráadásul a plusz ötéves blabla, ami a budapestieknek 71,5 millió forintjába került, „véletlenül” egybeesett Karigeri kampánylózungjával. Nézzük tovább! Egy soha meg nem valósult színházi előadás dramaturgiai koncepciójára kétszer is kifizettek 3,1 millió forintot, ám a bizottságnak a világért sem árulták el, miért nem valósult meg a produkció. A főpolgi visszamenőleg állapított meg és fizettetett ki körülbelül ötvenmillió forintnyi prémiumot a Budapest Brand vezetőinek. Úgy, hogy a prémiumfeladatokat csak azután határozta meg, hogy azokat már elvégezték. Ügyes! Ráadásul a jelentés szerint a vizsgált időszakban (2020–2024) az üzleti tervek sosem teljesültek, így jogszerűen nem is járt volna Faix Csabáéknak prémium. Ha ez igaz, akkor vissza kell szedni tőlük az utolsó fillérig! Vagy attól a mindenre is alkalmatlan bumburnyáktól, aki odaadta nekik.

Ám a jelentés itt még nem ér véget. Rezsitámogatás is jutott szegény Faix vezérigazgatónak meg helyettesének. A csekély prémiumból nyilván nem tudták „fölfűteni” a kecót. Egyem a zúzájukat! Aztán autóhasználatra meg parkírozásra is kaptak vagy 35 milliót. Képzeljék: derogált nekik a Városháza melletti murvára parkolni ingyen – inkább a közeli Kempinski luxushotel elé gurultak. Ami havonta 240-250 ezer, mindösszesen pedig 3,3 millió forintjába került az adófizetőknek.