Visszavették a Kígyó-szigetet az ukrán erők az oroszoktól

Az orosz hadsereg sietve evakuálta a teljes helyőrségét a fekete-tengeri Kígyó-szigetről, miután az ukrán erők katonai csapásokat mértek rá – közölte csütörtökön az ukrán déli műveleti parancsnokság. „Az éjszaka folyamán a hadművelet sikeres következő szakasza, rakéta- és tüzérségi egységeink tűzcsapásainak eredményeként a Kígyó-szigeten az ellenség két motorcsónakkal sietve evakuálta helyőrségének még ott maradt tagjait, és valószínűleg kiürítették a szigetet. Most a területet tűz borítja, robbanások hallatszanak” – írta a Facebookon nyilvánosságra hozott közleményében a déli parancsnokság, hozzátéve, hogy a művelet végső eredményeiről később tesznek jelentést.

Az Ukrajinszka Pravda hírportál szerint az orosz védelmi minisztérium a maga részéről kijelentette, hogy

június 30-án az Oroszországi Föderáció fegyveres erői jóindulatú lépésként elvégezték a Kígyó-szigeten a rájuk bízott feladatokat, és visszavonták az ott állomásozó helyőrséget.

Az orosz fél ezzel a gesztussal azt kívánja megmutatni, hogy az Oroszországi Föderáció nem avatkozik be az ENSZ azon törekvésébe, hogy humanitárius folyosót hozzon létre a mezőgazdasági termékek Ukrajna területéről történő tengeri exportjára – fűzte hozzá a tárca.

Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője viszont hazugságnak nevezte az orosz védelmi minisztérium kijelentését a helyőrség önkéntes kivonulásáról. „Nincs több orosz a Kígyó-szigeten. Az ukrán hadsereg kiváló műveletet hajtott végre, kiverte őket onnan. Oroszországban a csapatok állítólagos kivonásáról beszélnek, és ezt jóakaratú gesztusnak állítják be, akárcsak azt, hogy Oroszország nem akadályozza az ukrán gabonaexport számára a humanitárius folyosók létrehozását. Mindez viszont teljes hazugság. Először is, az ukrán fegyveres erők kiverték az oroszokat a Kígyó-szigetről. Másodszor, az oroszok ágyúzzák a gabonaraktárainkat” – fejtette ki a Telegram üzenetküldő alkalmazáson, példaként említve, hogy reggel a dnyipropetrovszki régió egyik ilyen raktárát ágyúzták. Jermak kijelentette, hogy Oroszország továbbra is élelmiszerválságot idéz elő, és hazudik erről.

Még mindig blokád alatt tartják a kikötőinket, és elpusztítják a gabonánkat. Globális holodomor előidézésére van szükségük

– állította az elnöki iroda vezetője.

Az Ukrajnához tartozó, Romániához közeli Kígyó-szigetet még a háború első napjaiban szállták meg az orosz erők.