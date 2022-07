Precedens nélküli jogi csata elé néz Elon Musk a Twitterrel

Amennyiben Elon Musk valóban eláll az üzlettől, a szerződés szerint egymilliárd dolláros fájdalomdíjat kellene fizetnie a mikroblogot üzemeltető vállalatnak, jogi szakértők szerint ugyanakkor sokkal nagyobb az esélye a megegyezésnek a felek között, hiszen egy hosszúra elnyúló jogi csata hatásait a Twitter és a Tesla részvényei is megéreznék.

Elemzők szerint az ügy a Twitter moderációs politikájának jövőjével és a választásokra gyakorolt ​​hatásával kapcsolatban is komoly kérdéseket vethet fel, mert bár a Twitter jogi követelése szilárdabb alapokon áll, mint Muské, a társadalom befolyásolásra is alkalmas platform jövője szempontjából aligha ígérhet jót rákényszeríteni a Tesla-vezért a Twitter felvásárlására, ha már meggondolta magát. Adam Sieff, technológiai kérdésekre szakosodott jogász szerint például az is megeshet, hogy

ha Musk veszít a bíróságon, és kénytelen lesz fizetni a Twitterért, hogy a tranzakciót követően egyszerűen csak „lekapcsolja” a platformot, ami nem feltétlenül közérdek.

Az amerikai Politico által megkérdezett jogászok szerint a delaware-i bíróság elvben ugyan megkövetelheti Musktól, hogy az ígéretek szerint vegye át a platform tulajdonjogát, az indulatosságáról ismert Tesla-vezér ezek után sokféleképpen szabotálhatná a tulajdonába került mikroblogot: teljesen leállíthatja a működését, de akár felrúghatja a platform teljes moderálási szabályzatát is, aminek következményeként a Twitter lényegében használhatatlanná válik. Szakértők szerint a bírák minden bizonnyal ezeket a lehetőségeket, illetve ezek esetleges politikai következményeit is mérlegelhetik, mielőtt rábírnák Muskot a Twitter felvásárlására.

Borítókép: Elon Musk Tesla-vezér (Forrás: MTI/EPA/Alexander Becher)