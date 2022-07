Lapozó: Spanyolország felkészül az orosz gáz kiesésére

Spanyolország felkészül az orosz gáz kiesésére

Az ökológiai átmenettel és a demográfiai kihívásokkal foglalkozó minisztérium pénteken összehívta az energiaszektor képviselőit, hogy készenléti tervet dolgozzanak ki arra az esetre, ha a téli időszakban Oroszország teljesen leállítaná a gázellátást. Teresa Ribera tárcavezető a főbb energiaipari vállalatokkal – köztük a villamosenergia-, gáz- és olajipar képviselőivel – tárgyal. A találkozón a szakszervezetek is részt vesznek, mivel a kormány azt szeretné, ha a terv kidolgozásánál minden társadalmi szereplő képviseltethetné magát. Ribera mindenkit nyugalomra intett, mert szerinte Spanyolország így is felkészültebb a helyzetre, mint sok más európai ország. Kifejtette, hogy egyelőre nincs ok az aggodalomra a földgázellátás sokszínűsége, az újragázosító üzemek nagy kapacitása és a földalatti tárolók magas töltöttségi szintje miatt. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a feszültség miatt a lehető legokosabb energiafelhasználást kell elősegíteni Spanyolországban is, népszerűsítve a spórolást és a hatékonyságot. Hozzátette, hogy ahol lehet, ott fontolóra kell venni a gáz helyettesítését, valamint elő kell segíteni a megújuló energia szélesebb körű felhasználását is.

Forrás: Ondacero.es

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI /Balázs Attila)