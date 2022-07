Négyről hárompártivá csökkenhet a szlovák kormánykoalíció

A koalíciós szerződés átdolgozását akarja a négypárti szlovák kormánykoalíció második legkisebb pártja, a liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS), amelynek elnöke, Richard Sulík pozsonyi sajtótájékoztatóján kedden bejelentette: amennyiben az erről folytatandó tárgyalások nem járnak sikerrel, minisztereik a nyár végén beadják lemondásukat.

A liberálisok elnöke azzal indokolta a követelést, hogy a koalíciós szerződést szerinte többször is megsértették.

Ez utóbbiak egyik pontja, hogy Igor Matovic pénzügyminiszter és korábbi kormányfő, a kormánykoalíció legnagyobb pártjának, a jobbközép Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) mozgalomnak az elnöke a továbbiakban ne legyen a kabinet tagja.

A két pártelnök, Sulík és Matovic között már gyakorlatilag a kormánykoalíció két évvel ezelőtti létrejötte óta személyes ellentéteken és nézetkülönbségeken is alapuló konfliktus dúl.

A két politikus közti konfliktus tavaly tavasszal már elvezetett egy kormányátalakításhoz, akkor a liberálisok követelésének eleget téve Matovic lemondott a kormányfői posztról, és átvette a pénzügyminiszteri tárcát, amelynek akkori vezetője, Eduard Heger lett az új miniszterelnök. Az egy évvel ezelőtti konfliktusnak az adta az alapját, hogy Matovic miniszterelnökként jóváhagyta, hogy Szlovákia vásároljon a Szputnyik V orosz koronavírus elleni oltóanyagból. Most a két fél között azután éleződött ki a helyzet, hogy a parlamentben alkotmányerejű törvények jóváhagyására is alkalmas többséggel rendelkező

kormánykoalíció az SaS tiltakozása ellenére is jóváhagyta a pénzügyminiszter úgynevezett inflációellenes csomagját, amely jórészt családsegítő jóléti intézkedéseket tartalmaz.

Az intézkedéscsomagot egyébként Zuzana Caputová államfő is megvétózta, de vétóját a parlamenti többség megtörte, ami után az államfő jelezte: alkotmánybírósághoz fordul.

Az SaS már nem része a kormánykoalíciónak

– jelentette ki kedden Richard Sulík, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézte. Sulík ezeket a szavait azzal magyarázta, hogy felmondták a koalíciós szerződést, ugyanakkor az általuk jelölt miniszterek augusztus végéig tárcáik élén maradnak, mivel addig szeretnének megegyezni a koalíciós szerződés újrafogalmazásáról.

A liberális pártelnök szerint amennyiben ezekre a tárgyalásokra nem kerül sor vagy azok nem járnak eredménnyel, minisztereik augusztus 31-én beadják lemondásukat.

Hasonló esetre már tavaly tavasszal is volt példa, akkor az SaS miniszterei sorban adták be lemondásukat, majd egy-két héttel követeléseik teljesítése után visszavették posztjaikat. A négypárti szlovák kormánykoalíció az SaS esetleges távozása esetén is megőrizné többségét a pozsonyi törvényhozásban, ám az alkotmányozó törvények elfogadásához szükséges többségét elveszítené. A legerősebb szlovák kormánypárt, az OLaNO korábban többször is jelezte, hogy kiáll a pénzügyminisztere és pártelnöke mellett.