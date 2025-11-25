Lázár János: Az ember a legfontosabb a közlekedésben + videó

Rendkívüli

Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

Lázár János: Az ember a legfontosabb a közlekedésben

A MÁV–Volán-csoportnál példaértékű munkaügyi béke és stabilitás jött létre az elmúlt években — hangzott el a szakszervezeti vezetők és Lázár János értékelésében. A miniszter és a szakszervezetek szerint ma már minden megállapodást betartanak, a dolgozók jövedelme jelentősen nőtt, a vállalaton belüli kapcsolatok pedig rendeződtek.

2025. 11. 25.
A közlekedéspolitikában az ember a legfontosabb – hangsúlyozta Lázár János közösségi oldalára feltöltött videójában, hozzátéve: ez egyaránt jelenti az utasokat és a MÁV–Volán-csoport csaknem ötvenezer dolgozóját. 

 

Lázár János rámutatott:
„Nekünk, fideszeseknek a politikában és a munkánk során az ember a legfontosabb. Ez a közlekedésben két dolgot jelent, az utast, akiket olcsón és biztonságosan szeretnénk célba juttatni, és jelenti a 49 950 kollégát, aki jelen pillanatban a MÁV–Volán-csoportnál dolgozik.”

Meleg János, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke ehhez kapcsolódva arról beszélt, hogy

az elmúlt évtizedekben nem volt olyan jó a munkaügyi kapcsolat, mint amióta a miniszter „vállalati szinten is hosszú távra garantálja” az együttműködést a szakszervezetek számára.


„Minden szakszervezet a mai napon azt erősítette meg, hogy az elmúlt időszak megállapodásait betartották, és a miniszter úr a vállalásait jövedelem tekintetében túl is teljesítette” – tette hozzá.

A HÉV-nél is jelentős változás történt – emlékeztetett Illés Csaba, a Független Hév Szakszervezet elnöke, aki azt mondta:

„Mióta Lázár miniszter úr megérkezett az Építési és Közlekedési Minisztériumba, onnantól kezdve a munkaügyi kapcsolatok rendeződtek, főleg a HÉV-et illetően. Nagyon sok problémánk volt régen az előző vezetéssel. Jelenleg minden ajtó nyitott előttünk.”

Hozzátette: a HÉV szétszervezésének korábbi terveit is sikerült rendezni, és az „1100 munkavállaló tökéletes mértékben elégedett a mi munkánkkal is és nyilván a minisztériummal is”. Mint mondta, ma olyan juttatásokat kapnak a dolgozók, amelyek valóban kielégítőek számukra.

A szakszervezeti vezetők szerint az egyik legnagyobb eredmény, hogy tartós munkabéke jött létre.

„Én nagyon nagy eredménynek tartom azt, hogy munkabéke van, hároméves bérmegállapodásunk van, együttműködés van, korrektül tudjuk rendezni a bérviszonyokat. 

– mondta a miniszter.

Hozzátette: ma a nemzetgazdasági átlag fölötti az éves átlagjövedelem a MÁV–Volán-csoportnál.

Mint rámutatott,

 amikor átvette a feladatkört, „6,3 millió forint volt az éves átlagjövedelem, most 9,5 millió forint a MÁV–Volán-csoport dolgozóinál.”

Borítókép: Lázár János (Forrás: Facebook)


