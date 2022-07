Visszafordulna az atomerőműveihez Berlin az energiaválság miatt

A szociáldemokratákból (SPD), a liberálisokból (FDP) és a Zöldekből álló kormánykoalícióban ugyanakkor nem mindenki lelkesedik azért az ötletért, hogy az orosz gáz egyik alternatívája legyen az atomenergia.

Nem gondolom, hogy az atomenergia lenne a megoldás

– jelentette ki Annalena Baerbock. A zöldpárti külügyminiszter a kancellár szavaival ellentétben semmi okát nem látja annak, hogy meghosszabbítsák az utolsó három németországi atomerőmű működését. A politikus úgy véli, hogy az atomenergia év végéig tartó végleges kivezetése a helyes lépés a jelenleg ismert tények alapján és tekintettel arra, hogy mi a kormánykoalíció feladata.

Másképp vélekedik azonban Ricarda Lang, a Zöldek társelnöke, aki szerint korábbi energetikai intézkedéseknek kell újra napirendre kerülniük, ha gázhiány lépne fel a télen. A Zöldek tehát még akár áldásukat is adhatják az atomenergiára. Jens Spahn, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusa szerint az egyik megoldás az ügyben egy nemzeti kompromisszum lehet, amely több különböző témát is magába foglalhat.

Ha a Zöldek beleegyeznek a nukleáris energia felhasználásának meghosszabbításába, a liberális FDP talán nem tiltakozik tovább az ellen, hogy sebességhatárt vezessenek be az autópályákon

– ismertette a politikus, aki szerint inkább a Zöldeken múlik egy ilyen megállapodás.

Az ökopártiak már régóta szorgalmazzák a sebességkorlátozás bevezetését a környezetvédelem miatt, a kérdés azonban az ukrajnai háború okozta energiaválság miatt most még aktuálisabb. Lapunk beszámolt róla, hogy a Trend-Tacho közvélemény-kutató felmérése szerint a németek a megemelkedett üzemanyagárak miatt már most is kevésbé nyomják a gázt, vagyis a szokásosnál lassabban közlekednek.

Az FDP ugyanakkor még most sem akar hallani a sebesség korlátozásáról.

– A sebességkorlátozásnak nincs jelentős hatása a gáz megtakarítására nézve, így ez a vita elvonja a figyelmet a valódi problémáról – tudatta véleményét az FDP alelnöke, Wolfgang Kubicki.