Kinek a háborúja? (13. rész) – Nem kértek? Akkor nem is kaptok

Mi lehet az orosz meglepetés?

Térjünk vissza Medvegyev kijelentéséhez! Ha Oroszország beváltja az ígéretét, és csak a baráti országoknak ad el élelmiszert és élelmiszer-alapanyagot, azt az egész világ megérzi majd, de az európai országok még jócskán pórul is járhatnak vele. Az uniós élelmiszertermelés ugyanis már most megsínyli az elszálló energiaárakat, amit az ukrán–orosz háború miatti műtrágyahiány csak tovább tetéz. Ez azonban csak a kezdet, elég például, ha a jövőben a világ egyik legnagyobb gabonaexportőre máshova irányítja az eladásait, az azonnal átrendezi a gabonapiacot is. Ne legyenek illúzióink: egy ilyen átrendeződés is tovább mélyítheti majd az európai válságot, aminek a vége ma még aligha látható. Eközben míg a mezőgazdaságban Európa csúcsra járatja magát, intenzív technológiákkal sok helyen igencsak sok műtrágyát használva termel, addig Oroszország még alig használta ki a hasonló lehetőségeit. Míg Európában földéhség van, azaz viszonylag kevés az újonnan termelésbe vonható terület, addig az orosz gazda még csak a földek tört részén gazdálkodik, és koránt sincs teljesítőképessége határán. Elemzők szerint míg Oroszország ma mintegy 160-180 millió embert lát el élelmiszerrel, addig 400-500 millió ember szükségletének ellátásra is képes lenne. Ebben a versenyben tehát Európa, most úgy tűnik, csak vesztes lehet.

(A szerző a Hír TV Háború Ukrajnában című műsorának vezető szerkesztője, agrármérnök)

A sorozat korábbi cikkeit ITT olvashatja.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)