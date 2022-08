Lengyelország még jobban megszigorítja a vízumkiadást oroszok számára

Az ukrajnai orosz invázió kezdete óta Lengyelország drasztikusan megszigorította a vízumkiadást orosz állampolgárok számára: a lengyel hatóságok mindössze egyetlen diák- és 14 turistavízumot adtak ki, további 813 személynek munkavállalás céljából, 659-nek pedig humanitárius okokból tették lehetővé a lengyelországi tartózkodást. A közeljövőben a lengyel hatóságok további korlátozásokat készülnek bevezetni – írta a Rzeczpospolita lengyel lap a varsói külügyminisztérium adataira hivatkozva.

Február 24-től augusztus 9-ig összesen 4513 orosz állampolgár kapott lengyel vízumot, de március vége óta a belügyminisztérium rendelete alapján egyetlen turistavízumot se adnak ki. Összevetésül: tavaly egész évben 31 297 vízumot állítottak ki az Oroszországi Föderáció állampolgárainak, ezen belül 17 388-at munkavállalás céljából, csaknem ezret lengyelországi tanulmányok folytatására és 95-öt turisztikára.

A varsói külügy szerint az orosz állampolgárok beutazásának csökkenését nemcsak az új jogszabályok okozzák, hanem a diplomáciai és konzuli, valamint a kisegítő személyzet létszámának jelentős korlátozása is az Oroszországi Föderációban működő lengyel intézményekben.

Április elején Oroszország 45 lengyel diplomatát és konzulátusi munkatársat utasított ki területéről, miután Lengyelország márciusban hasonló számú orosz diplomatával tette ugyanezt kémtevékenységre hivatkozva. Az oroszországi lengyel konzulátusok a létszámhiány miatt kénytelenek voltak korlátozni a vízumkérelmek elbírálását és kiadását. Jelenleg a lengyel hatóságok csak humanitárius okokból, sürgős vagy különösen indokolt esetekben, illetve olyan ügyekben fogadnak be orosz vízumkérelmeket, amelyek a Lengyel Köztársaság érdekei szempontjából kiemelt fontosságúak.

Humanitárius vízumot idén 659 orosz állampolgárnak adtak ki. Ezt a különleges tartózkodási engedélyt külföldi állampolgár abban az esetben kaphatja meg, ha hazájában börtön vagy tisztességtelen büntetőeljárás fenyegeti.

Humanitárius vízumot korábban csak belarusz állampolgárok kaptak Lengyelországban: 2020. augusztus 10. és 2022. március 18. között 27 865 ilyen vízumot bocsátottak ki a lengyel hatóságok a belarusz ellenzék szerint elcsalt minszki elnökválasztás utáni tüntetések brutális megtorlása nyomán.

Bár Varsó gyakorlatilag blokkolja orosz állampolgárok beutazását, február 24. után mégis több mint 61 ezer orosz lépett be az országba. Többségük különböző jogcímeken tehette ezt meg, például mert rendelkezett (a határokon túl élő lengyeleknek járó) úgynevezett lengyel kártyával, kamionsofőrként dolgozik vagy schengeni vízuma van. Ez utóbbi valóságos „viszály almája” lett az Európai Unió tagállamai között. Lengyelország és Észtország azt követeli, hogy orosz állampolgárok egyáltalán ne kaphassanak ilyen vízumot, amely 90 napos tartózkodást tesz lehetővé egy évben bármely uniós tagországban. A schengeni vízumnak köszönhetően orosz állampolgárok továbbra is beutazhatnak európai uniós országokba, és tanulhatnak különböző egyetemeken. Több tagország, köztük Németország, Franciaország és Hollandia is ellenzi a jelenlegi schengeni vízumrendszer korlátozását.