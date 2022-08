Levették a lélegeztetőgépről Salman Rushdie-t, és már újra tud beszélni, miután pénteken mintegy tíz késszúrással megsebesítették – erősítette meg a hírt az ügynöke, Andrew Wylie.

Az indiai származású brit–amerikai írót ugyanakkor továbbra is kórházban tartják súlyos sérülései miatt.

Andrew Wylie korábban azt közölte, hogy Salman Rushdie-t máj-, ideg- és szemsérülésekkel vitték kórházba, és az egyik szemét valószínűleg el fogja veszíteni.

Ahogyan lapunk is megírta, a világhírű író a New York-i Chautauqua Intézet pódiumbeszélgetésén vett rész, amikor merényletet követtek el ellene. Az esemény témája az Egyesült Államok szerepe volt az üldöztetés elől menekülő írók támogatásában, hiszen Salman Rushdie maga is évekig bujkált, miután fejére több millió dolláros vérdíjat tűztek ki.

1989-ben Irán egykori vallási vezetője, Ruhollah Khomeini ajatollah ugyanis iszlám halálos ítéletet, fatvát mondott ki rá az egy évvel korábban megjelent, Iránban istenkáromlás miatt betiltott könyve, a Sátáni versek miatt. Az iráni állam évek óta próbálja távol tartani magát a Rushdie elleni fatvával összefüggő ügyektől, de az író változatlanul ellenségnek számít az országban, egy félállami vallásos alapítvány 2012-ben 2,8 millióról 3,3 millió dollárra emelte a vérdíjat – számolt be róla az MTI.

A rendőrség Hadi Matar, egy New Jersey államban élő, 24 éves férfi személyében azonosította a támadót. Matar maga is jegyet vásárolt az előadásra, hogy lecsaphasson áldozatára.

A férfi ellen gyilkossági kísérlet és testi sértés miatt vádat emeltek, ám a feltételezett elkövető a kihallgatás során ártatlannak vallotta magát.

A hatóságok Matar közösségi oldalakon folytatott tevékenységének átvizsgálása során arra jutottak, hogy a férfi szimpatizált a síita szélsőségességgel és az iráni Forradalmi Gárda fegyveres alakulattal, amelynek legfőbb feladata az iszlám forradalom vívmányainak megőrzése. A hatóságok továbbá megállapították: bár a vádlott pontos indítékát egyelőre nem tudni, előre kitervelt támadásról van szó. A Reuters hírügynökség információi alapján Hadi Matar egy dél-libanoni férfi fia, aki az Egyesült Államokba emigrált, így a vádlott már ott született és nőtt fel.

Az Irán által támogatott Hezbollah mindeközben elhatárolódott a támadástól. A libanoni síita fegyveres csoport egyik tisztségviselője szombaton közölte a Reuters-szel, hogy nincs információjuk a Salman Rushdie elleni késeléses támadásról, így nem is kommentálják az esetet.