Litvánia tovább élezheti a feszültséget Kína és a Nyugat között

Az Európai Unió tagállamai közül Litvánia volt az egyetlen, amely nyíltan kiállt Nancy Pelosi amerikai demokrata házelnöknek a múlt héten nagy port kavart tajvani vizitje mellett, most pedig úgy tűnik, Vilnius még tovább megy a Pekinggel szembeni diplomáciai háborúban:

a tajvani külügyminisztérium hétvégi közlése szerint ugyanis 11 tagú litván delegáció érkezik vasárnap ötnapos látogatásra a Kína által saját részének tekintett, 1949 óta azonban önálló politikai vezetés alatt működő szigetországba.

A hivatalos tájékoztatás szerint a vilniusi delegációt Agne Vaiciukeviciute közlekedési miniszterhelyettes vezeti majd, akit litván tisztviselők mellett az elektromos autóbuszipar képviselői is elkísérnek Tajvanra, hogy feltárják az együttműködési lehetőségeket, nem mellesleg demonstrálják szolidaritásukat Tajpejjel.

A diplomáciai huzavona nem most kezdődött Vilnius és Peking között: a 2,8 milliós balti állam még 2020-ban vívta ki magának a távol-keleti óriás haragját, amikor a litván választásokon győztes jobboldali koalíció úgy döntött, „értékalapú” külpolitikát folytatnak, és támogatják a „szabadságért harcoló tajvaniakat”. A helyzet 2021 júliusában tovább eszkalálódott, amikor a litván kormány engedélyezte, hogy tajvani képviseleti iroda néven nyissanak kirendeltséget Vilniusban. Hasonló képviseleti irodák a világ számos országában – köztük Magyarországon is – működnek, csakhogy nem Tajvan, hanem a szigetország fővárosának, Tajpejnek a nevét viselik, a Tajvan megnevezés ugyanis „sérti Kína szuverenitását és területi épségét, súlyos beavatkozást jelent a kínai belügyekbe”, valamint „rossz nemzetközi precedenst teremt”. Kína azóta kereskedelmi embargót vezetett be Litvániával szemben, és lefokozta diplomáciai kapcsolatait Vilniusszal, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem küld nagykövetet, csak ügyvivő vezeti a kínai kirendeltséget. Pekingi nyomásra Litvánia tavaly szeptemberben kénytelen volt hazahívni pekingi nagykövetét, decemberben pedig az összes diplomatáját hazarendelte Kínából, miután a litván külügy szerint felmerült annak veszélye, hogy Kína megvonja a diplomáciai védettséget tőlük.

A vasárnap érkező litván delegáció várhatóan tovább fokozza majd a feszültségeket a két ország között; ezt jelzi, hogy a Kínai Kommunista Párt szócsöveként számon tartott Global Times nevű angol nyelvű kínai portál vezércikkében úgy fogalmaz: súlyos ellenintézkedésekkel kell szembenéznie Vilniusnak, ha „a tűzzel játszik Tajvanon”, és „folytatja a »a tajvani elszakadók« támogatásának rossz útját”.

A szigetországban mindenesetre már most is pattanásig feszült a helyzet, miután a kínai hadsereg bejelentette hétfőn, hogy folytatja a Tajvan körül múlt héten megkezdett hadgyakorlatait, amelyeknek az eredeti tervek alapján helyi idő szerint vasárnap délben kellett volna befejeződniük.

Borítókép: a kínai állami Hszinhua hírügynökség által közreadott képen a kínai Népi Felszabadítási Hadsereg (PLA) egyik gépe a levegőben a Tajvan szigete körül tartott harci gyakorlaton 2022. augusztus 7-én (Forrás: MTI/AP/Hszinhua)