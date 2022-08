Már Belgiumban és Olaszországban is aggódnak a magas energiaárak miatt

A Brüsszel által erőltetett szankciós politika egyre több országban kezd komoly problémát okozni. Az Oroszország ellen bevezetett szankciók hatásait nemcsak mi, magyarok, hanem a tőlünk nyugatabbra fekvő országok is egyre jobban érzik a mindennapokban.

Meglepő nyíltsággal kezdtek el beszélni vezető nyugati liberális politikusok arról, hogy a háborús agressziót megtorolni tervezett gazdasági retorziók milyen nem várt negatív hatást gyakorolnak országaik állampolgárainak hétköznapjaira – olvasható az oldalon.

A belga miniszterelnök, Alexander De Croo, illetve a belga közmédia is vészjósló képet festett az elkövetkező időszakról. Számításaik szerint egy átlagos belga családnak az elektromos áram éves átlagban 2200 euróba (880 000 forint), a földgáz pedig 3800 euróba (1 500 000 forint) fog kerülni (a flamand közmű, a VREG adataival számolva).

Belgiumban jelen pillanatban az elektromos áram nagykereskedelmi ára megawattóránként átlagosan 561 euró, ami új rekordnak számít. A kiváltó okok között felsorolható a földgáz árának rekordméretű emelkedése és több francia atomerőmű leállása. Mindezeken túl az is csak fokozza az áremelkedés gyorsulását, hogy a megnövekedett német és francia árak miatt a belgák nagyobb exportfokozatra kapcsoltak, ami természetszerűleg még inkább felnyomta a költségeket.

A belga miniszterelnök öt-tíz nehéz télre számít

Alexander De Croo kormányfő szerint „a következő öt-tíz tél nehéz lesz. Nagyon nehéz helyzet van kialakulóban Európa-szerte. Egyes szektorok komoly nehézségekkel néznek szembe a magas energiaárak miatt. A legjobb forgatókönyvre számítunk, de közben a legrosszabbra készülünk” – idézi a Tűzfalcsoport a kormányfőt.

A magas energiaárak hatását már most is érzik a belga gazdaság húzóágazatai. A belga ipar az ország földgázfelhasználásának mintegy negyedét adja. Egyes ágazatok a magas energiaárak miatt már csökkentették a kapacitásukat, akár ötven százalékkal is. A belga vállalatok, különösen a nagy energiaigényű területeken dolgozók már a legrosszabb forgatókönyvre készülnek. Amennyiben Oroszország leállítja a gázszállítást, az időzített gazdasági bombát már nem lehet hatástalanítani.

Mindeközben a Leuveni Egyetem nemzetközi gazdálkodásprofesszora, Filip Abraham a Twitter-bejegyzésében cinikusan megjegyzi (utalva a miniszterelnök egyik korábbi nyilatkozatára, amelyben csak egy nehéz télről beszélt):

De Croo miniszterelnök figyelmeztet: „A következő öt-tíz tél nehéz lesz.”

Abraham professzor a VRT Newsnak is nyilatkozott az ügyben. Véleménye szerint senki sem tudja megjósolni, mennyi ideig fog tartani az az időszak, melyben a gazdasági recesszió hatására strukturális változások indulnak el a gazdaságban, de ez a folyamat több éven át fog tartani. A belga Elektromos és Gázipari Vállalatok Szövetsége (Febeg) is hasonlóan számol, vagyis az elkövetkező években az energiaárak tartósan magasak maradnak.