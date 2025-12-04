Volodimir Zelenszkij ukrán elnök reményét fejezte ki, hogy Ukrajna a következő évben mind a hat uniós csatlakozási tárgyalási klasztert meg tudja nyitni és le is tudja zárni. A „European Truth” beszámolója szerint ezt az írországi ukrán közösséggel folytatott beszélgetés során mondta a sajtóosztály tájékoztatása alapján.
Zelenszkij szerint 2026 döntő év lehet Ukrajna EU-csatlakozásában
Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna 2026-ban lezárhatja az összes klasztert az EU-csatlakozás érdekében. Elképesztő kijelentést tett a háborúban álló ország vezetője. Zelenszkij még inkább felgyorsítaná az ukránok uniós csatlakozását.
Az elnök szerint Ukrajna technikailag készen áll arra, hogy 2025 végére megnyissa mind a hat tárgyalási klasztert.
„Az Európai Bizottság elismeri, hogy három klasztert tudnánk megnyitni. Három klaszter a fele. Mindent megtettünk ezért. És mindenki megérti, hogy az év végére technikailag mindent megteszünk mind a hat klaszter megnyitása érdekében. Ezt mindenki el is ismeri” – mondta.
Zelenszkij azt is felidézte, hogy jövőre Ciprus tölti be az EU Tanácsának soros elnökségét, majd Írország következik – írja az Eurointegration.com
A ciprusi elnökség alatt szeretnénk megnyitni a klasztereket, a következő lépés pedig a bezárásuk. És ezt az ír elnökség alatt szeretnénk megtenni
– fogalmazott Zelenszkij.
Emlékeztetőül: a klaszterek 2025-ös megnyitása, amelyet korábban nagy várakozás övezett Brüsszelben és Kijevben, Magyarország vétója miatt elmaradt. A nyugati háborúpárti politikusok a 2030-as évszámot gyakran említik Ukrajna EU-csatlakozásának reális időpontjaként.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: MTI)
