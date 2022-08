Terjed a majomhimlő, de lehet megoldás

A majomhimlő az Egyesült Államokban eddig az ország negyvennyolc államában, valamint a szövetségi fővárosban és Puerto Ricóban tűnt fel; az idei évben eddig összesen 9492 esetet jelentettek az ország szakhatóságának (CDC) adatai szerint. A fertőzések folyamatos növekedése miatt válhatott a majomhimlőhelyzet közegészségügyi vészhelyzetté, amelyet akkor rendelnek el, ha az illetékes szervek részére szokásosan elkülönített anyagi források már nem elegendők a probléma kezeléséhez. A tíz legtöbb esettel bíró országból egyébként nyolc nyugat-európai; Spanyolországban (5162), Németországban (2982), az Egyesült Királyságban (2914), illetve Franciaországban (2423) is több mint kétezer esetről van tudomása a CDC-nek. Magyarországról eddig 51 esetről érkezett jelzés, legutóbbi közlése szerint kilencet regisztrált július utolsó hetében a Nemzeti Népegészségügyi Központ.

A vírus ugyan jelenleg jól leírható, kisebb közösségekben terjed, de ezeken a közösségeken kívül is fertőzhet. Nem különösebben veszélyes betegség, azonban az egyesült államokbeli közrádió (NPR) szerint több kutató attól tart, hogy a vírus mutálódni kezd, és olyan alfajai alakulnak ki, amelyek már súlyosabb lefolyású betegséget okoznak. A Wired egyesült államokbeli technológiai lap a WHO-ra hivatkozva arról ír, összesen körülbelül 16 millió adag, majomhimlő elleni vakcina várakozik raktárakban lefagyasztva, amelyeket még ampullákba kell tölteni. A lap szerint azonban ezeket nagyrészt lefoglalta már az Egyesült Államok, mivel tart egy esetleges biológiai támadás nyomán elszabaduló feketehimlő-járványtól. A helyzetet bizonytalanabbá teszi, hogy a majomhimlő elleni vakcinát gyártó Bavarian Nordicnak újra kell indítania a februárban kereslet hiányában leállított termelést, ami a vállalat képviselői szerint akár egy hónapig is eltart.

Oltás: egyelőre van is, meg nincs is (Fotó: Alain Jocard)

Ezzel együtt van alternatíva: a feketehimlő elleni oltások az NPR információi szerint mintegy 85 százalékban a majomhimlő ellen is hatásosak. Egy, a The New York Timesnak nyilatkozó szakorvos szerint megnyugtató lehet, hogy a Covid elleni óvintézkedések – gyakori kézmosás, maszkviselés, távolságtartás – hatékonyak a majomhimlő elleni védekezésben is.

Összességében a tudományos közösség szerint a járvány alapvetően féken tartható, de csak és kizárólag teljes oltottság mellett törölhető el a vírus, ami nem kivitelezhető. „Néhány ország fölébe kerekedik majd, de lesznek olyanok, amelyeknek ez lehet, hogy nem sikerül” – mondta a BBC-nek a University College London egyik professzora.

Borítókép: Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ, a CDC által 2022. május 19-én közreadott, 2003-ban elektronmikroszkóppal készített kép a majomhimlő virionjáról az Egyesült Államokban (Fotó: MTI/AP/CDC)