Brüsszelben tanácskoztak a világ hadiipari vezetői

A The New York Times amerikai napilapnak névtelenül nyilatkozó forrás szerint a találkozók egyik kiemelt témája az Ukrajna és más kelet-európai országok által használt szovjet rendszerek modernebb nyugati rendszerekkel való együttműködő képességének fejlesztése volt. Ez kulcsfontosságú lehet Kijev számára addig, amíg a modern technológiák fel nem váltják a szovjet modelleket, valamint más államok is sokat profitálhatnak az itt elért eredményekből.

A napirend fontos részét képezte továbbá, hogy hogyan tudnák az államok felpörgetni hadiipari termelésüket.

Az európai országok Ukrajnának már meglévő, saját haderejük által is használt rendszereket szállítottak, hasonlóan tette ezt az Egyesült Államok is, ugyanakkor mostanra kezdenek kifogyni ezekből, melynek saját biztonságukra nézve is súlyos következményei lehetnek. Ezzel párhuzamosan a hadiipari termelés számára fontos alkatrészek − például mikroelektronikai eszközök, golyóscsapágyak − hiánya miatt a szükséges hadi eszközöket nem tudják elég gyorsan legyártani. Ebből a szempontból Washington és a többi partner helyzete más, hiszen az amerikai védelmi ipar jóval nagyobb és fejlettebb, ugyanakkor – LaPlante elmondása szerint – már itt is látszanak a problémák. A The New York Timesnak nyilatkozó tisztviselő beszámolója szerint ennek orvoslására megállapodás született az államok között, melynek értelmében együttesen, a beszerzési idő minimalizásával töltenék fel a háború miatt megcsappant készeleteiket.

Ukrajnában tanúsított hatékonyságuk miatt az olyan rendszerek iránti kereslet, mint a HIMARS rakéta-sorozatvető, is megnövekedett az európai országok körében, ezek jövőbeli szállításáról is egyeztettek a felek.

Az Egyesült Államok a jövőben könnyebbé és gyorsabbá tenné partnerei számára saját fejlesztésű hadi eszközeinek beszerzését.

Borítókép: Amerikai HIMARS rakéta-sorozatvető (Fotó: U.S. Army National Guard)