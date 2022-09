Francesco Giubilei: „A jobbközép kormány példát vehetne Magyarországról”

Olaszország és Magyarország között számos különbség van, történelmi természetűek is, de számos közös pont is van országaink között. Vannak olyan kérdések, amelyekben a jobbközép kormány példát vehetne Magyarországról, például a születésszámot támogató politika vagy a konzervatív agytrösztökbe, tanulmányi központokba, alapítványokba történő befektetések előtérbe helyezése, valamint a kereszténygyűlölet elleni politika. A nemzeti erők nemzetközi összefogása is többek között e pontokra épülve valósulhat meg

– vélekedett Francesco Giubilei, a Nazione Futura olasz konzervatív mozgalom elnöke az Alapjogokért Központnak adott interjújában.

Giubilei jobbközép győzelemre számít a vasárnap megrendezésre kerülő olaszországi választásokon, ugyanis – mint mondta – a főbb felmérésekből az derült ki, hogy az Olasz Testvérek (FdI), a Liga és a Forza Italia (FI) pártok vezetnek, továbbá a baloldal három különböző koalícióra oszlik. Hangsúlyozta azonban, hogy bár a jobboldali pártok között is vannak különbségek – ami egyébként természetes –, sokkal inkább alkotnak egy egységet, mint a baloldal. Mint fogalmazott, „a jobboldali koalíció már kormányoz többet is a legfontosabb olasz régiók közül, egységes, és ezt a választási kampány során is bizonyította”.

A jobbközép győzelem tehát nemcsak remény, hanem valós lehetőség

– tette hozzá.

A Nazione Futura elnöke ismertette az interjúban, melyek voltak a legfontosabb kérdések a választási kampány során. „Egyrészt megjelent a kampányban a propaganda, másrészt az emberek valódi problémái is. A baloldali propaganda azzal vádolja a jobboldalt, hogy fasiszta és veszélyes Olaszország nemzetközi megítélésére.” – fogalmazott. Giubilei ugyanakkor arról is beszélt, hogy a valóságban a jobbközép számos alkalommal bebizonyította, hogy megbízható és képes stabilitást garantálni. Az interjú során röviden kitért arra is, hogy a kampány nem volt erőszakmentes.