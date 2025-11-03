Real MadridLiverpoolAlan Kennedy

Liverpool, Real Madrid, BEK-döntő? Kit érdekelt, amikor a Fradi a Békéscsaba ellen játszott!

Nem a cselekről, nem a hatalmas küzdelemről szólt a Liverpool és a Real Madrid BEK-döntője. Az 1981-es párizsi finálénak sok érdekes magyar vonatkozása akadt. Ez a két csapat kedden este az Anfielden újra összecsap, mi pedig most a 81-es BEK-döntőt elevenítjük fel. Amelyet a Liverpool nyert meg a spanyol királyi együttes ellen.

Lantos Gábor
2025. 11. 03. 16:52
Liverpool
Alan Kennedy megcsókolja a BEK-serleget 1981-ben Fotó: Liverpoolecho.com
Az angol futball szerelmesei nehezen feledik el az 1977 és 1982 közötti időszakot. Hat egymást követő BEK-döntő, hat angol győzelemmel. Ebből a hat BEK-fináléból hármat a Liverpool nyert meg, kettőt a Nottingham, egyet pedig az Aston Villa. Mivel kedden este 21 órakor a Bajnokok Ligája alapszakaszában a Liverpool a Real Madridot fogadja, kézenfekvő, hogy mi most az 1981-es BEK-döntőt idézzük fel, amelyen szintén ez a két csapat feszült egymásnak. 1981. május 27-ét mutatta a naptár, a helyszín Párizs volt, itt rendezték az akkor még Európa Kupa-döntőnek nevezett csúcsmeccset.

Liverpool
A Liverpool és a Real Madrid BEK-döntőjén a mezőny legjobbja Palotai Károly volt
Forrás: AFP

A Liverpool és a Real Madrid unalmas BEK-döntője

Több magyar vonatkozása is volt ennek az összecsapásnak. Itt van mindjárt az első: az UEFA játékvezetői bizottsága Palotai Károlyt jelölte a BEK-döntő bírójának. Ma már kevesen tudják, de a kor magyar sztárbírójának majdnem kútba esett ez a fellépés. A BEK-döntőt megelőzően ugyanis az NB I-ben az Üllői úton bíráskodott, az FTC és a Nyíregyháza összecsapásán. Palotai a mérkőzés alatt kisebb sérülést szenvedett, és csak a Fradi orvosának, Povázsai József doktornak köszönhette, hogy el tudott utazni a francia fővárosba. S mintha a kor két európai sztárcsapata is érezte volna, hogy óvni kell a magyar bírót. Palotai később úgy beszélt erről a BEK-döntőről, hogy az angol és a spanyol együttes nem állította őt túlságosan nehéz feladat elé. Udvarias ember volt Palotai, nem akarta azt mondani, hogy a 81-es BEK-döntő unalmas meccset hozott. 

A nemzetközi szaksajtó nem volt ennyire elnéző: a legnagyobb kritikát az jelentette, hogy a meccset a helyszínen tudósító újságírók a mezőny legjobbjának Palotai Károlyt kiáltották ki.

Mert ez a BEK-döntő nem az emlékezetes kupafinálék közé való. Nem volt is hatalmas küzdelem, látványos cselsorozat, csak gyömöszölés, birkózás és az évszázad luftja. A meccs egyetlen gólját Alan Kennedy lőtte, amikor egy angol bedobást követően a Real Madrid jobbhátvédje, Garcia Cortes iszonyatos luftot rúgott. Kennedytől már elpattant a labda, Cortesnek nem lett volna más dolga, mint a felszabadítás, de ez sem sikerült.

Ezzel a góllal a Liverpool története során harmadszor nyerte meg a BEK-serleget. A párizsi finálé előtt óriási volt a feszültség a francia fővárosban. Ez már az az időszak volt, amikor az angol hordák amerre jártak, arra dúltak. Nem volt ez másképpen Párizsban sem. Akkora botrány nem alakult ki, mint 1985. május 29-én a brüsszeli Heyselben, de a franciák már ízelítőt kaptak, milyen az, amikor az angol horda valahova megérkezik. Párizsban a döntő napján szinte háborús állapotok uralkodtak. A francia csendőrség óriási erőket vetett be. A stadion környékét a hatóságok hermetikusan lezárták. 

Az egész nap szakadó esőben a drukkerek a városi kocsmákban és vendéglőkben üldögéltek – amíg szét nem verték azokat.

A franciák alig várták, hogy vége legyen a döntőnek, s a huligánok hazamenjenek. Ebben sem volt azonban sok köszönet. A győzelemtől megrészegedett Liverpool-drukkerek előbb a vonatokon randalíroztak, majd azokon a hajókon, amelyek átvitték őket Angliába. Mire a hajók Newhavenben kikötöttek, már állt a bál, s az angol rendőröknek kellett rendet csinálniuk. Némi üggyel-bajjal megoldották ezt is.

Csernai Pál ezt alaposan elrontotta

A BEK 1980–81-es kiírása nem sok mindenről marad emlékezetes. Mind a Liverpoolnak, mind a Real Madridnak nagyon könnyű útja volt az elődöntőig. Ne feledjük, hogy ebben az időben még csak a bajnokcsapatok indulhattak el ebben a sorozatban. Mivel az 1980-as BEK-döntőt a Nottingham nyerte meg, Angliát két együttes is képviselhette. Erre mi történt? A bolgár bajnok CSZKA Szófia az első körben kiejtette a címvédőt, mindezt kettős győzelemmel, két 1-0-s sikerrel.

A Real Madrid a döntő felé vezető úton a második fordulóban a Budapesti Honvéddal találkozott.

A spanyoloknak ez nem jelentett gondot, mert egy 1-0-s és egy 2-0-s sikerrel léptek túl a kispesti csapaton. Az elődöntőig a Real az ír Limerick ellen 7-2-vel, a Honvéd ellen 3-0-al, majd a szovjet Szpartak Moszkva ellen 2-0-al mentek tovább, ez 12-2-es gólkülönbség. A Liverpool a finn OPS ellen egy laza 11-2-vel nyitott, majd jött a skót Aberdeen elleni összesített 5-0 és a bolgár CSZKA elleni 6-1. Ez pedig 22 lőtt és 3 kapott gól. Elképesztő.

Phil Thompson, a Liverpool játékosa a BEK-serleggel az 1981-es párizsi finálé után 
Forrás: Getty Images

Az elődöntők azonban már valódi izgalmakat hoztak, sőt sokkal jobbak is voltak, mint a döntő. A Real Madrid az olasz Internazionale ellen játszott, és 2-1-es összesítéssel jutott be a döntőbe. A Liverpool a nyugatnémet Bayern München ellen lépett pályára. Az első összecsapást az Anfielden rendezték, a 0-0 a németeknek tökéletesen megfelelt. A Pool szurkolói elképedtek, ők azt a gólesőt várták, amely az angolok játékát addig meghatározta. 

A németek magyar edzője, Csernai Pál nagyon szépen építette fel a taktikát az első meccsre, a Bayern gyakorlatilag megfojtotta az angolokat. 

Ezek után a németek abban bíztak, hogy a müncheni visszavágón legyőzik a vörösöket. Bizodalmuk tovább nőtt, hiszen a visszavágó 9. percében Kenny Dalglish megsérült. A párizsi döntő hőse, Alan Kennedy itt is meglőtte a maga gólját, amelyre Rumenigge csak a 89. percben tudott válaszolni. Az 1-1-es döntetlennel és az idegenben szerzett góllal a Liverpool mehetett a párizsi döntőbe. Aminek napján idehaza NB I-es fordulót rendeztek. Több meccs 18 órakor kezdődött, a párizsi BEK-finálé meg 20 órakor – ennek ellenére az Üllői úton 22 ezer néző látta a Békéscsaba vendégjátékát. Mindez akkor nem számított különleges dolognak. Magyar csapat nem játszott a BEK-döntőben, miért ne lehetett volna NB I-es fordulót rendezni? Az a 20 ezer ember, aki kiment az Üllői útra, a Fradi miatt ment oda, az sem zavarta őket, hogy lemaradtak a BEK-döntőről.

Miért kapott az MLSZ elnöke Seiko-órát?

A finálé végén azért történt még pár érdekes dolog. Az első, hogy 

az UEFA vezetése csak úgy mellékesen szólt Palotai Károlynak, ha teheti, utazzon át az olaszországi Sienába, mert az olaszok minden idők legjobb bírójának választották meg, s ezért adnának neki egy díjat. 

Ennél is érdekesebb volt, hogy az MLSZ akkori elnöke, Szepesi György és a japán Seiko óragyár igazgatója találkozott egymással. A japán üzletember Szepesi kezébe nyomott egy órát, azzal a kéréssel, hogyha elfoglaltsága engedi, a vekkert adja már oda a tatabányai Csapó Károlynak, mert ezzel még tartoznak neki az 1978-as vb-ről, ahol Csapó Argentína ellen gyors gólt lőtt és ezzel bekerült azok közé a játékosok közé, akik órát kaphattak. Szepesi örömmel teljesítette a kérést, Csapó nem sokkal később megkaphatta az órát.

Puskás Ferenc 25 év szünet után újra Budapesten, a magyar játékos az 1981-es párizsi BEK-döntőről érkezett a magyar fővárosba
Fotó: MTI - Benkő Imre

De Szepesinek volt egy másik, ennél is fontosabb cselekedete. A Real Madrid küldöttségében ugyanis Puskás Ferenc is helyet kapott. Szepesi pedig addig duruzsolt Puskás fülébe, hogy az ráállt arra, hogy Budapestre utazzon. Így az 1956-ban Magyarországot elhagyó Puskás 25 év után ismét a szülőföldjére lépett és játszott a magyar öregfiúk válogatottjában a Magyarország–Anglia vb-selejtező előtt a Népstadionban.

 

