Liverpool, Real Madrid, BEK-döntő? Kit érdekelt, amikor a Fradi a Békéscsaba ellen játszott!

Az angol futball szerelmesei nehezen feledik el az 1977 és 1982 közötti időszakot. Hat egymást követő BEK-döntő, hat angol győzelemmel. Ebből a hat BEK-fináléból hármat a Liverpool nyert meg, kettőt a Nottingham, egyet pedig az Aston Villa. Mivel kedden este 21 órakor a Bajnokok Ligája alapszakaszában a Liverpool a Real Madridot fogadja, kézenfekvő, hogy mi most az 1981-es BEK-döntőt idézzük fel, amelyen szintén ez a két csapat feszült egymásnak. 1981. május 27-ét mutatta a naptár, a helyszín Párizs volt, itt rendezték az akkor még Európa Kupa-döntőnek nevezett csúcsmeccset.

A Liverpool és a Real Madrid BEK-döntőjén a mezőny legjobbja Palotai Károly volt

Forrás: AFP

A Liverpool és a Real Madrid unalmas BEK-döntője

Több magyar vonatkozása is volt ennek az összecsapásnak. Itt van mindjárt az első: az UEFA játékvezetői bizottsága Palotai Károlyt jelölte a BEK-döntő bírójának. Ma már kevesen tudják, de a kor magyar sztárbírójának majdnem kútba esett ez a fellépés. A BEK-döntőt megelőzően ugyanis az NB I-ben az Üllői úton bíráskodott, az FTC és a Nyíregyháza összecsapásán. Palotai a mérkőzés alatt kisebb sérülést szenvedett, és csak a Fradi orvosának, Povázsai József doktornak köszönhette, hogy el tudott utazni a francia fővárosba. S mintha a kor két európai sztárcsapata is érezte volna, hogy óvni kell a magyar bírót. Palotai később úgy beszélt erről a BEK-döntőről, hogy az angol és a spanyol együttes nem állította őt túlságosan nehéz feladat elé. Udvarias ember volt Palotai, nem akarta azt mondani, hogy a 81-es BEK-döntő unalmas meccset hozott.

A nemzetközi szaksajtó nem volt ennyire elnéző: a legnagyobb kritikát az jelentette, hogy a meccset a helyszínen tudósító újságírók a mezőny legjobbjának Palotai Károlyt kiáltották ki.

Mert ez a BEK-döntő nem az emlékezetes kupafinálék közé való. Nem volt is hatalmas küzdelem, látványos cselsorozat, csak gyömöszölés, birkózás és az évszázad luftja. A meccs egyetlen gólját Alan Kennedy lőtte, amikor egy angol bedobást követően a Real Madrid jobbhátvédje, Garcia Cortes iszonyatos luftot rúgott. Kennedytől már elpattant a labda, Cortesnek nem lett volna más dolga, mint a felszabadítás, de ez sem sikerült.