Muszlim–hindu vallásháború dúl Leicesterben + videó

Augusztus 28-án India és Pakisztán krikettmérkőzést játszott az Egyesült Arab Emírségekben. Garantált volt az izgalom, hiszen mindkét országban ez a legnépszerűbb sportág, de a meccs külön pikantériája volt, hogy ősi riválisok néztek szembe egymással. A mérkőzést végül India nyerte, de az összecsapásnak ezzel még nem lett vége.

Furcsa módon ezután Dubajtól majd 5500 kilométerre, a krikett őshazájában, az angliai Leicester városában szabadultak el az indulatok.

A brit sajtó akkori szűkszavú híradásai szerint a rendőrség több embert őrizetbe vett verekedés miatt, illetve olyan, a közösségi médiában megjelent videókat vizsgáltak, amelyen rasszista és gyűlöletkeltő szövegeket daloltak. A jelentések akkor azt még jótékonyan elhallgatták, hogy a muszlimok és a hinduk „akadtak össze”. Csakhogy a helyzet azóta még jobban elfajult, szinte nem telik el nap balhé nélkül, így mára nyilvánvalóvá vált, hogy a vallási közösségek feszültek egymásnak.

Az internetre feltöltött felvételek tanúsága alapján maszkot és kapucnit viselő fiatalok százai vonultak végig Leicester utcáin. A demonstráció olykor verekedésbe csapott át, máskor előfordult, hogy egy indiai éttermet dúltak fel vagy egy hindu templom zászlaját lopták el. Szombaton a farkasszemet néző tömeg összecsapását csak a rendőrsorfal akadályozta meg, akiknek a feje felett így is elhúzott néhány kő és üveg. A hatóságok mégis mintha leginkább tétlenül szemlélnék az eseményeket.

– Egyáltalán nem uralták a helyzetet. A rendőrség jelen volt, de nem nem úgy tűnt, hogy a kezükben volt az irányítás. Az emberek nagyon rémültek és bizonytalanok – nyilatkozta a BBC brit közszolgálati csatornának egy helyi lakos. Miközben a város és mindkét közösség vallási vezetői nyugalomra intenek, a felek egymásra mutogatnak: a muszlimok a szélsőjobboldali, iszlamofób hindukra, a hinduk az iszlamista, radikális muszlimokra panaszkodnak.

Leicester népessége 368 ezer fő, de külvárosokkal együtt a félmilliót is eléri. A legfrissebb adatok szerint 55 százalékuk vallja magát nem fehér britnek. A városban a muszlimok aránya évről évre nő: az öt évvel ezelőtti cenzus már húsz százalékra, a 2011-es még 18 százalékra, a 2001-es 11 százalékra becsülte arányukat. Hasonló, 15-20 százalékos arányban élnek a településen a hinduk is. Sir Peter Soulsby munkáspárti képviselő ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy vannak arra utaló jelek, hogy az ország más részeiről is érkeznek balhét kereső fiatalok.

Borítókép: Rendőrsorfal választja el a hindukat és muszlimokat Leicesterben (Forrás: Twitter)