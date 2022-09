Újabb oroszellenes szankciókról állapodtak meg az EU-tagállamok

Az Európai Unió tagállamai megállapodtak szerdán New Yorkban, az ENSZ Közgyűlése alkalmával tartott találkozójukon, hogy újabb szankciókat vezetnek be Oroszországgal szemben, és növelik az Ukrajnának nyújtott támogatást – jelentette be Josep Borrell, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. „Úgy döntöttünk, hogy amint lehet, további büntetőintézkedéseket fogadunk el Oroszországgal szemben partnereinkkel együttműködve” – fogalmazott Borrell, miután egyeztetett a tagállamok tárcavezetőivel.

Közleményében a politikus azt írja, hogy a részleges mozgósítással, annektálásról szóló jogsértő népszavazások támogatásával és tömegpusztító fegyverekkel fenyegetőzéssel Oroszország a konfrontáció útját választotta.