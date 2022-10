A „harag napjára” készülnek ma a palesztinok

Szombat éjjel lelőttek egy tizennyolc éves izraeli katonalányt, Noa Lazart a Suafat palesztin menekülttábor ellenőrző pontjánál. A táborban megközelítőleg 130 ezer palesztin él, a terület megközelítéséhez biztonsági ponton kell áthaladniuk. A támadó a belépésnél nyitott tüzet, amiben a fiatal katona életét vesztette, társa pedig életveszélyes sérüléseket szenvedett. A támadó, miután kifogyott a tára, utastársát és autóját hátrahagyva elmenekült. A támadást a Hamász terrorszervezet „áldott, hősies hadműveletnek” nevezte.

A biztonsági erők a tragédiát követően rögtön lezárták a tábort és szigorú biztonsági ellenőrzéseket vezettek be annak érdekében, hogy megtalálják az elkövetőt. A tábor nehezített elhagyását, a fokozott védelmi intézkedéseket és a hajtóvadászatot az itt élő palesztinok „kollektív büntetésnek” deklarálták, ami ellen általános sztrájkot hirdettek. Ezalatt helyi iskolákat és üzleteket zártak be, szimpatizánsaik pedig más ellenőrző pontoknál tüntettek.

A lázongások egyéb területeken is folytatódtak, így szerdán az izraeli erők agyonlőttek egy palesztin tizennyolc éves fiút, aki kövekkel dobálta az izraeli autókat Hebron közelében. Kedden még egy izraeli katona meghalt, miközben zsidó telepesek felvonulását biztosította. Az eset miatt útzárlatot vezettek be Náblusz környékén.

Palesztinok és izraeli rendfenntartók csapnak össze a Jeruzsálem melletti Suafat menekülttábornál 2022. október 10-én. Fotó: MTI/AP/Mahmoud Illean

A feszültség eddig is nagy volt az izraeli és arab társadalom között, mivel az elmúlt időszakban a kormány terrorellenes razziát indított Ciszjordániában. Ezalatt több mint száz palesztint megöltek, több mint kétezret pedig letartóztattak a hatóságok. Az indulatokat tovább fokozza, hogy a héten kezdődött az egyik legnagyobb zsidó sátoros ünnep, a szukot, melyre több ezer hívő érkezett a Szentföldre a világ minden pontjáról.

A kelet-jeruzsálemi közbiztonság csütörtökre olyan mértékben veszélyessé vált, hogy az izraeli rendőrség négy tartalékoscsapat bevetését rendelte el a városban. A vezetők zavartalanul szeretnék folytatni az ünnepet, habár az ünneplő zsidókat folyamatos atrocitások érik. Több esetről is beszámoltak, amikor a palesztinok köveket, Molotov-koktélokat, petárdákat dobáltak a résztvevőkre.

Egyes utcák lángban állnak, néhány helyen pedig fegyverlövések hangját hallani.

Bár a helyiek hozzászoktak a hasonló konfliktusokhoz, most ők is óva intenek attól, hogy Kelet-Jeruzsálembe merészkedjünk. „Ez nem vicc. Bármi történhet a következő napokban” – figyelmeztet egy jeruzsálemi lakos.

A palesztinok mára meghirdették a „harag napját” és tüntetésre, ellenállásra szólították fel az arab lakosságot. A rendőrség fokozott védelmet biztosít a zarándokok által sűrűn látogatott helyeken, mint a Templom-hegy vagy a Siratófal. A miniszterelnök, Jaír Lapid úgy nyilatkozott:

Izrael eltökélt abban, hogy megtartsa az ünnepeket Jeruzsálemben, miközben erős és megalkuvást nem ismerő kézzel lép fel a terror és az erőszakos zavargások ellen.

Eközben az ellenzékben lévő Likud-vezető, Benjamin Netanjahu volt miniszterelnök Lapidot és az új libanoni megállapodást hibáztatja a történtekért. – Egyszerű az ok: amikor átadod magad a terrornak, terrort kapsz. Amikor átadod magad Nászrálláhnak Libanonban, zavargások lesznek Jeruzsálemben – utalt a Libanonban jelentős befolyással rendelkező Hezbollah síita szervezet vezetőjére.

Libanon és Izrael a napokban egyezett meg a két ország között húzódó, vitatott tengeri határ kérdéséről. A szóban forgó térségben Libanon földgázt akar kitermelni, nem messze pedig Izrael nemrég szénhidrogénekre bukkant. A Hezbollah korábban figyelmeztette Izraelt, hogy addig ne fogjon kitermelésbe a vitatott területen, amíg nem oldódik meg a felségvizek sorsa, különben ellenlépésekre számíthat.

Borítókép: Palesztinok kövekkel dobálják az izraeli rendfenntartókat a ciszjordániai Hebron közelében lévő Arub menekülttáborban 2022. október 13-án (Fotó: MTI/EPA)