Feltörték Liz Truss telefonját, a kabinet próbálta titokban tartani

– Nem tudok minden részletet az állítólagos jogosulatlan hozzáférésről. Azt tudom elmondani, hogy a kormánynak nagyon szigorú protokolljai vannak érvényben, mind az egyén, mind a nemzetbiztonság védelme érdekében – nyilatkozta vasárnap a Sky News brit televíziónak Michael Gove, kormányközi kapcsolatokért felelős miniszer. A politikusnak azután kellett magyarázkodnia, hogy a The Mail on Sunday konzervatív vasárnapi újság meg nem nevezett forrásokra hivatkozva azt állította, hogy Liz Truss korábbi miniszterelnök és külügyminiszter telefonját orosz hekkerek törhették fel.

A gyanú szerint Vlagyimir Putyin orosz elnöknek jelentő kémek az ukrajnai háborúról szóló külföldi tisztviselőkkel folytatott beszélgetésekhez – ideértve a fegyverszállítmányokat – férhettek hozzá

– írták.

A lap értesülései szerint Truss telefonját még a nyáron, külügyminisztersége idején törték fel, amikor a konzervatív párt vezetéséért, a miniszterelnöki székért szállt harcba.

A források által feltárt incidens választ ad arra a rejtélyre is, hogy Liz Trussnak miért kellett megváltoztatni a több mint egy évtizede használt telefonszámát röviddel miniszterelnökké válása előtt.

A számcsere akkor komoly aggodalmakat váltott ki a miniszterek és tanácsadók köréből, akik nem tudták elérni a politikust.

A liberális demokraták külügyi szóvivője, Layla Moran az eset kapcsán olyan kérdéseket fogalmazott meg, mint: Feltörte-e Liz Truss telefonját Oroszország? Volt-e hírzárlat, és ha igen, miért?

Ha kiderül, hogy ezt az információt azért hallgatták el a nyilvánosság elől, hogy megvédjék Liz Truss miniszterelnöki reményeit, az megbocsáthatatlan

– húzta alá Moran.

A vasárnapi újság forrásai szerint a nemzetbiztonsági aggályokat felvető eset „teljes pánikot váltott ki” a kormányban, ezért Boris Johnson – a kabinet egyetértésével – hírzárlatot rendelt el. A The Mail on Sunday szerint a kiszivárgott üzenetek között olyan magánbeszélgetések is vannak, amelyekben Truss Boris Johnsont kritizálja, így fennállt a zsarolás veszélye is.

Az ellenzéki Munkáspárt – sőt, konzervatív parlamenti képviselők is – azzal vádolta a kormányt, hogy az „nem veszi elég komolyan a nemzetbiztonság védelmét”.

Súlyos biztonsági kérdéseket vet fel egy ilyen ellenséges állam által elkövetett támadás, ahogy az is, hogy miért most, és hogyan kerülhettek ki az adatok. Meg kell vizsgálni, hogy használta-e Liz Truss a magántelefonját a kormányzati ügyekre. Ezeket a kérdéseket azonnal, a legmagasabb szinteken kell kivizsgálni

– húzta alá Yvette Cooper, a Munkáspárt árnyék-belügyminisztere.

A brit kormányszóvivő „nem kommentálta” az esetet, csupán megerősítette, hogy széles körű rendszerekkel lépnek fel a kiberfenyegetésekkel szemben, ideértve a miniszterek rendszeres biztonsági tájékoztatóit.

Anhtony Glees, a Buckingham Egyetem professzora, nemzetbiztonsági szakértő szerint a „megdöbbentő” eset egy olyan „kormányra utal, amely a nemzetbiztonsági kérdéseket lazán kezeli”.

Vannak olyan miniszterek, akik a magántelefonjukat és a személyes levelezésüket használják a kormányzati ügyek intézésére. Ez teljességgel felelőtlen, ijesztő és azonnal le kell állítani

– nyomatékosított Gless. – Az ügyben nyilvánvaló gyanúsított Oroszország, Kína, Észak-Korea és Irán, amely országokat nagyon érdekelne a külügyminiszter kommunikációja. Az első számú gyanúsított azonban Oroszország – vélekedett a szakértő.

Rebekah Koffler, a Doctrine & Strategy tanácsadó cég elnöke és az amerikai Védelmi Hírszerző Ügynökség (DIA) egykori hírszerzési tisztje a Fox News Digitalnak elmondta, szerinte „nem meglepő, hogy az oroszok célba vették Trusst”.

Mint ismert, Liz Truss élesen felszólalt Oroszország ellen a háború miatt, azzal vádolva az orosz elnököt, hogy ő tehet a globális energia- és élelmiszerválságért. Mindemellett kijelentéseiben az Oroszországgal szemben bevetett atombomba használatától sem riadt vissza.

A kiemelkedő külföldi vezetők kommunikációjának lehallgatása egy szokásos eljárás az orosz hírszerzők számára

– mondta Koffler, Geoffrey Pyatt ukrajnai amerikai nagykövet, majd emlékeztetett Victoria Nuland külügyminiszter-helyettes lehallgatott telefonbeszélgetésére, vagy Barack Obama korábbi amerikai elnök titkos levelezésének az „állítólagos” elolvasására. – Ilyen esetekben a cél a szivárogtatás, vagy a megfigyelt személy megszégyenítése – fogalmazott a szakértő.

Philip Ingram, a katonai hírszerzés egykori magas rangú tisztje a vasárnapi lapnak elmondta, hogy Liz Truss telefonját egy biztonságos kormányzati széfbe helyezték, ahol a hekkerek tudta nélkül tudják megvizsgálni.

Borítókép: Liz Truss korábbi brit külügyminiszter és miniszterelnök, a Konzervatív Párt birminghami konferenciáján (Forrás: AFP/Oli Scarff)