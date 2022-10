Jövőre is önteni kell a pénzt Ukrajnába

Hogy ki állja majd a cechet? Kijev úgy számol, hogy az Egyesült Államok 18 milliárd dollárral, az IMF 15 milliárd dollárral, az Európai Unió pedig 5 milliárd dollárral „száll be”. Úgy tűnik, hogy Washington részéről van is erre hajlandóság, sajtóinformációk szerint elkötelezettek, hogy a háború végéig havi 1,5 milliárd dollár utalnak. És ez csak a pénzügyi segítség, az amerikai védelmi minisztérium összesítése szerint a harcok kirobbanása óta már 17,6 milliárd dollárnyi katonai támogatást is nyújtottak.

Amerikai M777 az ukrán fronton. Fotó: Szergej Kozlov

Habár ezek az összegek csillagászatinak tűnnek, valójában az amerikai költségvetésben eltörpülnek. Összehasonlításképpen, a kudarcos afganisztáni kivonulás után többen kiszámolták, hogy a háború több mint kétezermilliárd dollárba került, azaz 300 millió dollárt költöttek el naponta, két évtizeden át.

Ami az Európai Uniót illeti, ígéretekből itt sincs hiány, viszont a kifizetések sokkal lassabban mennek.

Egybehangzó sajtóértesülések alapján az Egyesült Államok erőteljes nyomást is gyakorol az unióra, hogy gyorsítsák fel a folyamatot.

A prágai informális uniós csúcstalálkozón fel is merült a téma, hogyan alakíthatnának ki gördülékenyebb, hatékonyabb segélyezési módszert.

– Magyarország támogatja, hogy több világbanki forrás jusson Ukrajnának, valamint a háború által érintett szomszédos országoknak – jelentette ki minap Varga Mihály a Világbank washingtoni közgyűlésén. Az MTI tudósítása szerint a pénzügyminiszter emlékeztetett rá, hogy Magyarország eddig is jelentős segítséget nyújtott Ukrajnának.

Varga Mihály pénzügyminiszter a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) éves közgyűlésének plenáris ülésén Washingtonban 2022. október 14-én. Fotó: MTI/EPA/Shawn Thew

A tárcavezető világossá tette azt is, Magyarország készen áll arra, hogy az ukrajnai újjáépítést a régióban aktív, jó kapcsolatokkal és tapasztalattal rendelkező magyar cégek is segítsék. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az újjáépítés során a kárpátaljai régió fejlesztése is elengedhetetlen.

A fenti költségek azonban még az újjáépítés költségeit nem is tartalmazzák. A Világbank nemrégiben közzétett becslései szerint erre további 349 milliárd dollár kellene, de az ukránok már hónapokkal ezelőtt ennek duplájára becsülték az összeget. Kijev megsegítéséből egyébként a szervezet is kiveszi a részét, szeptember végi adatai szerint mechanizmusán keresztül ugyancsak 13 milliárd dollárral támogatták már Ukrajnát. Legutóbb újabb 530 millió dollárt ajánlott fel az Egyesült Királyság (500 millió) és Dánia (30 millió).

Borítókép: kiképzésen részt vevő ukrán újoncok pihennek a brit hadsereg dél-angliai támaszpontjának gyakorlóterén 2022. október 11-én. A brit kormány felajánlotta 19 000 ukrán katona kiképzését, és a program júniusi meghirdetése óta több mint 5700 ukrán katona tért vissza az Oroszország által megtámadott hazájába a képzés befejezését követően (Fotó: MTI/AP/Kirsty Wigglesworth)