Háborús költségvetés készül Ukrajnában

Ukrajnában a tervek szerint 69,9 milliárd dollárra rúgó költségvetés hiánya ötvenszázalékos lenne, merthogy a bevételi oldalon csupán 34,6 milliárd dollár szerepel. A GDP ötödét kitevő deficitet jobbára külföldi hitelekből és vissza nem térítendő támogatásokból fedeznék.

Az ukrán pénzügyminisztériumban úgy kalkulálnak, hogy az Egyesült Államok jövőre 18 milliárd dollárral segíti majd Ukrajnát, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 15 milliárd dollárt folyósít, míg az Európai Unió­tól további ötmilliárd euróra számítanak úgy, hogy az idén kilencmilliárd euró folyhat be az uniós tagállamoktól.

Ahogy azt Volodimir Zelenszkij ukrán államfő is kifejtette, a kiemelt kiadásokat a biztonsági és védelmi szektornak irányozzák elő. Ez jól visszaköszön a Legfelső Tanácshoz benyújtott tervezetből is, hiszen az abban szereplő majd harmincmilliárd dolláros védelmi összeg megközelíti a teljes kiadások ötven százalékát. Ukrajna elnöke amondó, a háborús kiadások finanszírozása mellett az állam szociális kötelezettségeit sem hanyagolhatja el. Mint mondta, maradéktalanul teljesíteni kell a nyugdíjasok ellátását, ami szintén nem egyszerű mutatvány, mert a nyugdíjkassza folyamatos deficittel küzd, jelenleg is csupán az Egyesült Államok által Kijevnek nyújtott havi másfél milliárd dolláros költségvetési támogatás az, ami megmenti azt.

Zelenszkij az államapparátus karcsúsításával is költségeket faragna le, valamint egy speciális alap létrehozását is bejelentette, amit az elkobzott orosz vagyon értékesítésével töltenének fel.

Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter szerint a szociális kiadások befagyasztásával nem éri nagy megrázkódtatás az ukrán lakosságot. Mint kifejtette, a 2023-as büdzsét a háborús körülmények határozzák meg, a hiány finanszírozásához azonban a nemzetközi partnerek bőkezű támogatására számít ő is.